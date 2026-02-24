Logo
Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

Мевлид Јашаревић изјаснио се да није крив за спречавања службеног лица у вршењу службене радње, односно пријетње службеницама Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Судиница за претходно саслушање Енида Хаџиомеровић је Јашаревићу рекла да, у случају да буде проглашен кривим, предвиђена казна затвора би могла бити од три мјесеца до три године.

Он је током обраћања у судници казао да је “спријечен од управе затвора да се обрати Тужилаштву” те да поднесе кривичне пријаве, али није прецизирао против кога тачно.

Из Тужилаштва су раније саопштили да се Јашаревић, који се налази на издржавању затворске казне у Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ у Источном Сарајеву, терети да је у два наврата према службеницама Завода упућивао вербалне и физичке пријетње у намјери да спријечи и омета обављање службених радњи у вези с мјерама забране обављања позива и писаних контаката током издржавања казне, које су му током 2025. године више пута изречене.

Јашаревић је раније правоснажном пресудом Суда БиХ осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на зграду Амбасаде САД-а, на коју је 28. октобра 2011. из аутоматске пушке испалио око 105 метака, изговарао пријетње службеницима и тешко ранио полицајца Мирсада Велића, који је осигуравао зграду Амбасаде.

С обзиром да је негирао кривњу, Јашаревићу ће ускоро почети суђење за пријетње службеницама затвора.

Mevlid Jašarević

