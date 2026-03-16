Једна од највећих америчких банака постигла нагодбу у тужби са Епстиновим жртвама

16.03.2026
22:30
Коментари:0
Банка Америке постигла је нагодбу у грађанској парници коју су покренуле жене које тврде да је банка олакшала сексуално злостављање које су претрпјеле од стране Џефрија Епштајна.
Судски записи објављени у понедјељак потврђују да су адвокати банке и тужиоци 12. марта обавијестили окружног судију САД Џеда Ракофа о „принципално постигнутом споразуму“, извјештава Гардијан .
Финансијски и други услови нагодбе нису објављени, а споразум још увијек треба да одобри судија Ракоф. Адвокати обе стране имају рок до 27. марта да поднесу правна документа о нагодби, а судија је заказао рочиште за 2. април како би се размотрило њено одобрење.
Сигрид Меколи, адвокатица жена које су тужиле банку, рекла је: „Данашње рјешавање случаја против Банке Америке је још један корак на путу ка правди коју заслужују.“
Портпарол Банке Америке одбио је да коментарише случај.
Колективну тужбу поднела је у октобру жена под псеудонимом Џејн Доу. У тужби је друга највећа америчка банка оптужена да је игнорисала сумњиве финансијске трансакције повезане са Епштајном упркос „обиљу“ информација о његовим злочинима, стављајући профит испред заштите жртава.
Свијет
Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту
Банка Америке се бранила рекавши да је тужилац само тврдио да је банка пружала рутинске услуге људима за које се у то вријеме није знало да су повезани са Епштајном, а сваку сугестију о дубљем учешћу назвао је „слабом и неоснованом“.
Међутим, судија Ракоф је у јануару пресудио да се Банка Америке мора суочити са оптужбама да је свесно профитирала од Епштајнове трговине људима у сврху сексуалне сексуалне експлоатације. Међу трансакцијама које је тужилац истакао биле су исплате Епштајну од стране Леона Блека, милијардера и суоснивача компаније Аполо Глобал Менаџмент.
Блек је поднио оставку на место извршног директора компаније Аполо 2021. године након што је екстерна ревизија утврдила да је платио Епштајну 158 милиона долара за услуге пореског и планирања наслеђа. Блек је негирао било какву незакониту радњу и тврдио да није био упознат са Епштајновим криминалним активностима.
Његово свједочење под заклетвом пред адвокатима тужиоца и банке било је заказано за 26. март, али због нагодбе вјероватно се неће одржати. Уколико судија Ракоф одобри нагодбу, суђење, које је требало да почне 11. маја, такође ће бити отказано.
Адвокати који заступају Џејн Доу су раније тужили друге институције осумњичене да су помагале Епштајну. Прошле године су постигли нагодбу од 290 милиона долара са Џеј Пи Морган Чејсом и нагодбу од 75 милиона долара са Дојче банком у име Епштајнових жртава.
Џефри Епштајн је пронађен мртав у затворској ћелији на Менхетну у августу 2019. године, гдје је чекао суђење по оптужбама за трговину људима. Мртвозорник је његову смрт прогласио самоубиством.
Свијет
8 ч0
Свијет
6 д0
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Тренутно на програму