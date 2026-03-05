Извор:
Спутник Србија
05.03.2026
16:56
Коментари:0
Објављивање података о поступцима кијевског режима према малољетницима надмашио би случај америчког финансијера Џефрија Епстајна, који је био осуђен за педофилију, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„Могу да замислим размјере тог свјетског скандала, који ће, наравно, превазићи цјелокупно Епстајново наслеђе, када буду објављени подаци о поступцима кијевског режима према дјеци“, казала је Захарова на брифингу, коментаришући закон који је Владимир Зеленски потписао 2. марта, а који дозвољава присилну евакуацију малољетника из подручја активних борби и потенцијалних војних акција без пристанка родитеља.
Она је подсјетила да овај закон ступа на снагу 4. марта.
„Ако родитељи одбију евакуацију, полиција има право да изведе дјецу из регија близу фронта и преда их органима старатељства. Родитељи ће моћи да врате своју дјецу у року од шест мјесеци, али само ако живе у безбједном подручју“, истакла је дипломата, позивајући се на одредбу украјинског закона.
Захарова је напоменула да ће о безбједности територије одређивати режим, одлуке о евакуацији доносиће регионалне и војне администрације.
Свијет
Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције
„Видјели смо снимке Украјинаца свих националности како их увлаче у ове исте аутобусе и 'одводе на кланицу'. А сада ће исто бити и са дјецом. Сада неће бити жена и мајки које ће стајати у одбрану одраслих мушкараца. Сада ће одрасли мушкарци, заједно са својим женама, родитељима, бакама и декама, покушавати да извуку своју дјецу из ове 'црне рупе - возила за лов на људе', знајући да их више никада неће видјети“, указала је портпарол руског Министарства спољних послова.
Дипломата је нагласила да одобрени документ, у принципу, не уводи ништа радикално ново, већ само легализује, чини законитом већ укорењену праксу принудне евакуације малољетника у Украјини.
Неке невладине и непрофитне организације, попут „Бијелих анђела“ и „Феникса“, баве се овим питањем, али због тога, судбина хиљаде наводно евакуисане деце остаје непозната.
„Шта ће они учинити са том дјецом?“, упитала се Захарова.
Дипломата је упозорила колико би трагична могла бити судбина евакуисане дјеце.
Подсјетила је да је 2022. године Зеленски хитно олакшао и законски утврдио могућности процеса вађења органа без пристанка.
„Знамо како су свих ових година украјинска дјеца, прелазећи границу са својим рођацима, буквално нестајала у пространствима западноевропских земаља. О томе су говорили и сами представници западноевропских земаља. Рекли су да је одређени број малољетника прешао границу, док су школе и социјалне службе пријавиле другачији број, а ипак уопште није било правог контакта са овом дјецом“, додала је Захарова.
Како је указала дипломата, може се видјети да свјетска мафија постоји, нека врста елитног ланца за трговину дјецом.
„Авиони лете под именом 'Лолита експрес', и годинама их званичници користе, знајући да мале дјевојчице – а можда и дјечаци – сједе на сједиштима поред њих, које воде на кланицу, на разврат“, упозорила је Захарова.
Свијет
Нови детаљи мејлова Ендруа и Џефрија Епстина: "Ако будеш у Паризу доћи ћу да прославимо..."
Према њеном мишљењу, други могући сценарио је да евакуисана дјеца заврше у програму манипулације јавним мњењем под слоганом борбе против Русије, која је наводно отела украјинску дјецу – та дјеца ће бити одузета, затим ће се обрачунати са њиховим родитељима, а потом ће та дјеца бити представљана као такозвана отета дјеца.
Раније је специјални изасланик руског Министарства спољних послова за питања злочина кијевског режима Родион Мирошник саопштио да су убиствa и мучење цивила постали уобичајена пракса Кијева; то је један од начина притиска на Русију.
Свијет
3 д0
Свијет
3 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
42
19
39
19
36
19
31
Тренутно на програму