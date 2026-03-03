Објављени снимци саслушања Била и Хилари Клинтон о везама с Епстином

03.03.2026
Одбор за надзор Представничког дома америчког Конгреса објавио је видео-снимке прошлонедјељних саслушања бившег америчког предсједника Била Клинтона и бивше државне секретарке Хилари Клинтон у оквиру истраге о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину.
Снимци, у трајању од око четири и по сата по саслушању, објављени су неколико дана након што су се Клинтонови одазвали позиву одбора под вођством републиканаца како би одговарали на питања о Епстину и његовој сарадници Гилејн Максвел, преноси НБЦ Њуз.
Хилари Клинтон је у четвртак свједочила под заклетвом, док је Бил Клинтон на питања одбора одговарао у петак.
Бил Клинтон је током саслушања навео да је прије "двадесетак и нешто година" разговарао са америчким предсједником Доналдом Трампом о Епстину, на Трамповом голф-терену, током хуманитарног турнира.
- Некако је знао да сам летио авионом Џефрија Епстајна и рекао је: "Имали смо сјајне тренутке током година, али смо се разишли због једног посла с некретнинама" - посвједочио је Клинтон, додајући да му је Трамп тада рекао да му је жао због тога.
🚨HOLY F*CK: Bill Clinton just exposed what Trump said about Epstein on the golf course!! — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 2, 2026
"Trump said, ‘You know, we had some great times together over the years, but we fell out all because of a real estate deal. I'm sorry it happened.’”
This is DISASTER for Republicans. pic.twitter.com/vSghVVIMtw
Клинтон је навео и да му Трамп никада није рекао ништа што би указивало на његову умијешаност у било какве неправилности у вези са Епстином.
Бил Клинтон је потврдио да је почетком двијехиљадитих путовао Епстиновим авионом у вези са активностима Клинтон фондације, прије него што су против Епстина подигнуте кривичне пријаве, и навео да тада није имао сазнања о његовим злочинима.
На питање да ли сматра да би Максвел требало да добије помиловање, које је затражила од Трампа, Бил Клинтон је одговорио да "не мисли да треба то да коментарише".
Додао је да му је било тешко када су оптужбе против ње постале јавне, наводећи да су "били у пријатељским односима", али да је "оно што је учинила страшно и да треба да буде кажњена".
Хилари Клинтон је изјавила да се не сјећа да је икада срела Епстина, али је потврдила да је познавала Гилејн Максвел, која служи казну од 20 година затвора због трговине људима у сврху сексуалне експлоатације.
Hillary Clinton finding out Lauren Boebert is posting photos of her testimony: "If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. this is just typical behavior... We all are abiding by the same rules."— Headquarters (@HQNewsNow) March 2, 2026
Boebert: "I... I will… pic.twitter.com/WtmMwQo6aY
Транскрипти саслушања, који морају да прођу провјеру више страна, укључујући Клинтонове, биће накнадно објављени.
