Кипар издао хитно упозорење грађанима: Ако крене...

Телеграф

03.03.2026

10:51

Кипар
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

Кипарске власти издале су хитно упозорење својим грађанима и издале препоруку да сви спакују "ранац за хитне случајеве".

"Као мјеру предострожности, направите сопствени ранац за хитне случајеве са основним производима, који можете лако транспортовати до склоништа, у случају да надлежни органи дају одговарајућа упутства", наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова Кипра.

На свом званичном Икс налогу, Министарство је објавило и фотографије, на којима је до детаља описано шта све "ранац за хитне случајеве" треба да садржи.

Међу неопходним потрепштинама су: вода, новац, средстава за личну хигијену, топла одјећа, конзервирана храна, батеријска лампа, лијекови, прва помоћ, батерије, пиштаљка, преносиви радио, као и швајцарски ножић.

Међу препорукама се наводи и да се у ранац спакује заштитна хируршка маска.

Подсјетимо, у протеклих неколико дана дошло је до више напада на британску војну базу Акротири, која се налази на Кипру.

Кипар

Свијет

Француска шаље ратни брод на Кипар?

Један дрон успио је да погоди базу и причињена је мања штета.

Јуче су борбени авиони пресрели најмање два дрона која су циљала базу.

У једном тренутку дошло је до комплетне обуставе рада међународног аеродрома Пафос, због опасности, а грађанима који живе у селима око Акротирија савјетовано је да не напуштају своје домове, преноси Телеграф.

