Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

На Аеродрому Сарајево тренутно нема отказаних летова, саопштено је из овог аеродрома.

- С обзиром на актуелна дешавања на Блиском истоку желимо информисати путнике да се авио-операције одвијају према планираном реду летења и тренутно нема отказаних летова - наводи се у саопштењу.

Из Аеродрома Сарајево моле путнике да се у случају евентуалних кашњења или измјена у распореду директо обрате авио-компанији за све додатне информације.