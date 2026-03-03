Logo
Large banner

Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

Аутор:

АТВ

03.03.2026

12:05

Коментари:

0
Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

На Аеродрому Сарајево тренутно нема отказаних летова, саопштено је из овог аеродрома.

- С обзиром на актуелна дешавања на Блиском истоку желимо информисати путнике да се авио-операције одвијају према планираном реду летења и тренутно нема отказаних летова - наводи се у саопштењу.

Собне биљке

Савјети

Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?

Из Аеродрома Сарајево моле путнике да се у случају евентуалних кашњења или измјена у распореду директо обрате авио-компанији за све додатне информације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

aerodrom Sarajevo

летови

Аеродром

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шанцов оковратник

Хроника

У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Москва: Спремни смо у свим околностима

2 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Не подржавамо ништа све док се Зеленски не врати здравом разуму

2 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Вапај арапских земаља Трампу: Завршите

2 ч

0

Више из рубрике

У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

Друштво

У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

3 ч

0
Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

Друштво

Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

3 ч

0
Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

Друштво

Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

5 ч

0
Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

Друштво

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

14

20

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

14

19

Пси луталице напали мушкарца код школе у Бањалуци, он се саплео и пао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner