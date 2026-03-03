Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

Аутор:АТВ
На Аеродрому Сарајево тренутно нема отказаних летова, саопштено је из овог аеродрома.
- С обзиром на актуелна дешавања на Блиском истоку желимо информисати путнике да се авио-операције одвијају према планираном реду летења и тренутно нема отказаних летова - наводи се у саопштењу.
Из Аеродрома Сарајево моле путнике да се у случају евентуалних кашњења или измјена у распореду директо обрате авио-компанији за све додатне информације.
