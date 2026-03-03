Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

Аутор:АТВ
03.03.2026
09:08
Коментари:0
Европска унија се припрема за пуну примјену Система уласка/изласка (ЕЕС) од 10. априла, а упозорења о могућим вишесатним чекањима на границама и аеродромима током љетне сезоне већ изазивају забринутост.
Док стручњаци упозоравају на ризик од “потпуног хаоса и колапса” због недостатка инфраструктуре и кадра, с друге стране, из МУП-а Хрватске поручују да су гранични прелази технички и кадровски спремни, уз мјере попут посебних трака и мобилних уређаја за регистрацију путника, које би требале смањити чекања.
Ваздухопловни аналитичар регионалног авио-портала "замааеро" Ален Шћуриц упозорио је да се већ сада на границама чека сатима те да би ситуација могла бити знатно сложенија када нови систем у потпуности ступи на снагу.
Лисабон привремено укинуо ЕЕС
"Аеродром Лисабон привремено је укинуо ЕЕС, што јасно говори колико је ситуација хаотична", истакао је Шћуриц у изјави за "Фену".
Наиме, у децембру прошле године аеродром у Лисабону био је приморан да суспендује ЕЕС на три мјесеца након што су “озбиљне неправилности” на граничној контроли довеле до прекомјерног чекања, која су, према извјештајима, достизала чак седам сати.
Европска комисија је најавила да ће, након 10. априла, државе чланице и даље моћи дјелимично суспендовати рад ЕЕС-а тамо гдје је то потребно током додатног периода од 90 дана, с могућим продужењем од 60 дана како би се покрио љетни период појачаног промета.
На питање може ли ова “флексибилност” заиста спријечити озбиљније поремећаје у ваздушном саобраћају, Шћуриц каже да се прибојава да би и даље могло доћи до огромних проблема, уз веома дуге редове и вишесатна чекања у ваздушним лукама.
Такво продужење може мало смањити ‘пакао’ који нас чека, али не трајно. Прије или касније, овог прољећа, љета или јесени кренуће потпуни хаос, нагласио је.
Као највеће техничке и организационе препреке у имплементацији ЕЕС-а навео је недовољно развијену инфраструктуру, прије свега мањак контролних кућица опремљених ЕЕС уређајима, као и недовољан број службеника задужених за провођење тог система.
Према његовом мишљењу, додатно особље и флексибилније границе нити било које друге мјере неће моћи ублажити гужве.
Не постоји начин да се хитно и ефикасно повећа инфраструктура, односно број кућица, још мање да се запосле едуковани полицајци, јер и овако постоји озбиљан мањак у земљама ЕУ. Стога остају само вишесатне гужве, сматра ваздухопловни аналитичар.
Како је рекао, ЕУ је јасно елаборисала разлоге за увођење ЕЕС система и прилично је јасно што се тим системом жели постићи.
"Међутим, притом није пронашла ефикасан начин да то спроведе, што је потпуно бесмислено. Испада да ће пита бити скупља од тепсије. Европској унији није требао још један шок који ће смањити број туриста и путника након санкција Русији", закључио је Шћуриц.
Истог мишљења је и предсједник Удружења туристичких агенција (УТА) БиХ Зоран Бибановић, који такође оцјењује да би увођење ЕЕС система могло додатно закомпликовати прелазак граничних прелаза и изазвати озбиљне гужве, умјесто да олакша путовања.
"Доћи ће до потпуног колапса и вишесатних чекања, посебно на фреквентним граничним прелазима", упозорава он.
Бибановић, који иза себе има вишедеценијско искуство у туризму, казао је у изјави за "Фену" да у новим правилима не види логику ако грађани БиХ већ посједују биометријске пасоше које су, како напомиње, усклађене с највишим европским и свјетским стандардима.
Он сматра да се тиме обесмишљава постојећи систем биометријских докумената. Такође је мишљења да би то имало посљедице и по туристички сектор, јер би отежан прелазак граница могао обесхрабрити путнике и довести до пада туристичких токова.
С друге стране, из Министарства унутрашњих послова (МУП) Хрватске у изјави за "Фену" наводе да су сви међународни друмски, жељезнички, ријечни, поморски и ваздушни гранични прелази технички и кадровски спремни за пуну примјену ЕЕС-а која ступа на снагу 10. априла те да због успостављања овог система не очекују ништа веће гужве у односу на претходне године.
Подсјећају да је Република Хрватска, осим туристичке, и транзитна земља преко које пролази већи дио држављана источне и јужне Европе. Самим тим, како су казали, саобраћај који се одвија преко граничних прелаза увијек је јачег интензитета, а посебно током викенда, прије и након празника те током годишњих одмора.
Нажалост, понекад због инфраструктурних ограничења која стварају ‘уско грло’, што са стране Републике Хрватске, али и БиХ и Републике Србије, није могуће ни на који начин смањити колоне које настају појачаним саобраћајем на граничним прелазима у периодима највеће фреквенције промета, а што је случај и у другим ЕУ земљама, речено је из МУП-а Хрватске.
Због тога су, како наводе, и прије увођења ЕЕС система забиљежена дужа чекања на одређеним граничним прелазима у периодима појачаног интензитета промета са Србијом и БиХ, на уласку и на изласку, на обје стране граничних прелаза. Напомињу да се током љетних мјесеци највећа оптерећења очекују на граничним прелазима Стара Градишка и Славонски Брод.
Такође, наводе да је, иако је процедура граничне контроле нешто дужа за држављане трећих земаља који се требају регистровати у ЕЕС систем, утицај те регистрације на дужину чекања на граничним прелазима сведен на најмању могућу мјеру.
То је постигнуто одређивањем и означавањем посебних трака за регистрацију у ЕЕС-у, кориштењем мобилних уређаја за узимање биометријских података на саобраћајним тракама, као и реорганизацијом рада на граничним прелазима, појаснили су.
Осим тога, напомињу да је ангажовање додатних полицијских службеника, који уз помоћ мобилних уређаја узимају биометријске податке путника на саобраћајним тракама прије доласка возила до контролне кућице, чиме се искључује потреба изласка особе из возила, једна од мјера која ће помоћи да се смање евентуална чекања током периода појачаног транзита.
У међувремену, организације за ваздушни саобраћај упозоравају да чекања у ваздухопловним лукама овог љета могу бити знатно дужа због примјене ЕЕС-а.
Они позивају на хитне мјере за рјешавање проблема “хроничног недостатка особља на граници” и “неријешених технолошких проблема”.
Извјештај, који је крајем прошле године објавио Међународно вијеће ваздухопловних лука Европе (АЦИ) показало је да је постепена примјена биометријског система повећала вријеме обраде на граници до 70 одсто, с чекањем и до три сата у периодима појачаног промета.
Увођење система ових размјера је сложен задатак. Продужењем флексибилности тијеком љетног периода дајемо државама чланицама нужне алате да управљају потенцијалним проблемима и, што је најважније, избјегну хаос у љетном промету, казао је портпарол Европске комисије Маркус Ламерт на конференцији за медије 30. јануара.
Ова одлука државама чланицама даје флексибилност да прилагоде темпо увођења прикупљања биометријских података, у складу с тим како се њихови гранични прелази и саобраћајна чворишта прилагођавају новом систему.
За путнике то значи да би се и у наредном периоду на појединим границама још увијек могао примјењивати досадашњи начин евидентирања уласка и изласка, односно ручно печатирање пасоша.
Та одлука услиједила је након критика АЦИ Европе због “значајне нелагоде која се наноси пасошима”.
У децембру прошле године је главни директор АЦИ Европе Оливиер Јанковец упозорио да ће ширење система “неизбјежно довести до много озбиљнијих загушења и систематских поремећаја за аеродроме и ваздухопловне компаније".
Такође, казао је да ће могућност паузирања ЕЕС-а овог љета бити од кључне важности ако “ситуација на граничној контроли постане неодржива”. Без те флексибилности, и ако се проблеми повезани с технологијом и бројем граничних полицајаца не побољшају, упозорио је да би могло доћи до кашњења од пет до шест сати.
