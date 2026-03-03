Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

03.03.2026
10:13
Коментари:0
Снежана Ђуришић у својој каријери има велики број хитова које би многе њене колеге жељела да се налазе у њиховој дискографији, а нико није знао да је један замало припао Драгану Којићу Кеби.
Пјевач је открио како је давно снимио демо за познату пјесму која му ипак није била суђена.
"Требао сам да снимим "Између мене и тебе тама" међутим суђена је Снежани. У то вријеме са композитором Зораном Старчевићем имао сам доста пјесма у нашој плодној сарадњи. Још увијек имам тај демо снимак који сам пјевао који се не разликује од интерпретација коју је Снежана Ђуришић отпјевала феноменално", испричао је Кеба.
