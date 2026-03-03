Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Извор:
Телеграф
03.03.2026
08:21
Коментари:0
Музичка звијезда, Јелена Томашевић је хоспитализована, након што јој је изненада позлило на концерту у Бару.
Пјевачица се јуче огласила и открила како се осјећа.
Сцена
Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини
- Драги моји, много вам хвала свима на дивним ријечима подршке! Угријали сте ми срце - започела је Јелена Томашевић и додала:
- Ја се осјећам добро, а добила сам још једну аутобиографску пјесму, јер ми је од синоћ званична дијагноза ВЕРТИГО - написала је она.
Иначе, пјевачица има песму "Вертиго" из 2013. године. За ову нумеру, музику и текст радила је њена колегиница Емина Јаховић.
Сцена
Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта
Јелена Томашевић је подијелила спот за поменуту нумеру и обратила се Емини:
- Сљедећи пут ћемо пјевати о мору и сунцу - поручила је Јелена Томашевић уз емоџи који плаче од смијеха.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму