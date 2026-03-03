Logo
Large banner

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Извор:

Телеграф

03.03.2026

08:21

Коментари:

0
Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Музичка звијезда, Јелена Томашевић је хоспитализована, након што јој је изненада позлило на концерту у Бару.

Пјевачица се јуче огласила и открила како се осјећа.

Jelena Tomašević

Сцена

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

- Драги моји, много вам хвала свима на дивним ријечима подршке! Угријали сте ми срце - започела је Јелена Томашевић и додала:

- Ја се осјећам добро, а добила сам још једну аутобиографску пјесму, јер ми је од синоћ званична дијагноза ВЕРТИГО - написала је она.

Иначе, пјевачица има песму "Вертиго" из 2013. године. За ову нумеру, музику и текст радила је њена колегиница Емина Јаховић.

Jelena Tomasevic

Сцена

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Јелена Томашевић је подијелила спот за поменуту нумеру и обратила се Емини:

- Сљедећи пут ћемо пјевати о мору и сунцу - поручила је Јелена Томашевић уз емоџи који плаче од смијеха.

Подијели:

Тагови :

Jelena Tomašević

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Хроника

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

2 ч

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

2 ч

0
Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

2 ч

0

Више из рубрике

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Сцена

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

18 ч

0
Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

Сцена

Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

19 ч

0
Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

Сцена

Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

20 ч

0
Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Сцена

Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

10

11

Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner