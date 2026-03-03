Потврђен узрок смрти познатог глумца Ерика Дејна

Извор:
Курир
Званично је потврђен узрок смрти глумца Ерика Дејна, који је прије 11 дана преминуо у 53. години.
Према доступним подацима, звијезда популарних телевизијских серија изгубила је живот због затајења респираторог система, а све као посљедица амиотрофичне латералне склерозе (АЛС).
Ерик Дејн је боловао од АЛС - болест нервног система која напада моторне неуроне - нервне ћелије у мозгу и кичменој мождини одговорне за контролу вољних покрета мишића.
Како наводи часопис Пеопле, позивајући се на смртовницу, као непосредни узрок смрти истакнуто је затајење дисања, док је АЛС наведен као темељна болест која је довела до кобног исхода.
Затајење респираторног система наступа када плућа више не могу да обезбиједе довољно кисеоника у крви нити да ефикасно уклања угљен-диоксид, што узрокује озбиљне поремећаје у раду организма. Управо је то једна од честих и најтежих компликација АЛС-а, прогресивне неуродегенеративне болести која поступно уништава нервне ћелије у мозгу и кичменој мождини, доводећи до губитка контроле над мишићима, укључујући и оне одговорне за дисање.
Ерик Дејн остаће запамћен по низу запажених улога, међу којима се посебно истиче лик др Марка Слоуна, познатог као МекСтими, у хит серији "Увод у анатомију". Новијој публици приближио се улогом Кејла Џејкобса у ХБО-овој серији "Еуфорија".
