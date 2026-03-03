Грађани Србије који су јутрос слетјели у Београд описали каква је ситуација у Дубаију

Извор:
Телеграф
03.03.2026
09:20
Коментари:0
Снажне емоције биле су присутне више него иначе овога јутра на београдском аеродрому гдје је око 6:20 часова слетио први авион са држављанима Србије из Дубаија након избијања сукоба на Блиском истоку.
Иако је испрва најављен полазак прије поноћи по локалном времену, само вријеме полијетања је неколико пута наизглед одлагано док се нису испунили сигурносни услови, а то је умногоме повећало ниво стреса путника који су чекали у летјелици.
У Београд су званично стигли у 6:21 час ујутру, а њихове реакције по слијетању броје се емоцијама које су малтене опипљиве.
Док су поједини журили да што прије изађу, лица су им показивала тјескобу, а друге су дочекали чланови породица, па радост није било могуће скрити. Широки осмијеси, пољупци, снажни загрљаји, радост и олакшање испуњавали су аеродромске просторије овога јутра.
- Тешко је било - рекао је један господин екипи Телеграф.рс док су журили ка изласку са аеродрома, а на питање какав је био лет и да ли су дуго чекали, кратко је поручио да је сам лет био добар и да није било дуго чекања око полијетања.
Госпођа која је била рада да застане који трен, приближила је донекле ситуацију у којој су били до само прије неки сат.
- Аутобусима су нас пребацили у, мислим, неко студенстко насеље и кампус, ту смо били. Било је страха и забринутости - казала је.
Упитана око помјерања времена лета, рекла је да о томе не зна ништа.
- Ми смо кренули одмах кад смо чули да летимо, тако да не знамо за одлагања - рекла је наизглед изненађена питањем.
Појаснила је да се њој чини као да се "случајно" нашла у групи путника која је била на првом лету из Дубаија за Београд након избијања сукоба: "Случајно смо овдје, сазнали смо на рецепцији хотела за лет".
На питање које је највише бринуло грађане Србије око ситуације у Дубаију и томе какво је стање и има ли страха, поручила је да је група у којој је била смјештена двадесетак километара од центра: "Чули смо детонације, али не превише јер смо били удаљени од центра".
Слично је поручио и господин који је за Телеграф.рс казао да је град безбједан и захвалио се УАЕ на томе што им је био обезбијеђен смјештај. Ипак, он такође каже да јесте било тензија.
- Било је тензија, али лет је протекао у најбољем реду. Стање је мирно у Дубаију - рекао је.
Сви грађани Србије који су стигли првим авионом са нашим путницима из Дубаија журе да се што прије врате својим породицама, што не изненађује с обзиром на емоције кроз које су прошли док нису сад дотакли тло Србије. Ипак, упркос свему већина има широке осмијехе док напуштају аеродром и одлазе кућама.
