Авион из Дубајиа слетио у Београд

Авион из Дубаија са држављанима Србије, који је полетiо јуче током вечерњих часова, слетио је у Београд.
Боинг 737 капацитета 162 до 200 путника слетио је на Београдски аеродром у 6.21 по средњеевропском времену.
Послије вишедневне потпуне обуставе саобраћаја усљед затварања ваздушног простора и безбједносне кризе у региону, три највеће заливске авио-компаније започеле су током јучерашњег дана ограничено обнављање операција.
Ријеч је о фазном и строго контролисаном повратку летова, уз приоритет за путнике који су од викенда остали заглављени у транзиту. Према подацима портала Флигхтрадар24, број отказаних летова на седам великих аеродрома Блиског истока – Дубаи (ДXБ), Доха (ДОХ), Абу Даби (АУХ), Шарџа (СХЈ), Кувајт (KWI), Бахреин (БАХ) и Dubai World Central (DWC) – премашио је 9.500.
Само 28. фебруара отказано је више од 1.400 летова, 1. марта више од 3.400, 2. марта још толико, док је за 3. март већ евидентирано више од 1.300 отказивања. Уз просjечно око 160 путника по авиону, процјена је да је погођено више од 1,5 милиона путника.
Према подацима са сајта аеродрома Дубаи (ДXБ), током вечери 2. марта били су планирани за полазак су сљедећи летови Емиратеса: ЕК500 за Мумбај, ЕК542 за Ченај, ЕК512 за Њу Делхи и ЕК568 за Бенгалур. Лет ЕК500 за Мумбај био је први полазак Емиратеса још од 12.19 по локалном времену 28. фебруара.
Међу планираним летовима FlyDubai нашли су се ФЗ8081 за Новосибирск, ФЗ8489 за Москву, ФЗ8205 за Казањ, ФЗ8263 за Јекатеринбург, ФЗ1469 за Варшаву, ФЗ1329 за Букурешт, као и ФЗ1107 за Београд. Управо је лет за Београд међу првима који су поново покренути ка Европи послије вишедневне блокаде.
Статус појединих летова током вечери био је "boarding", док је велики број других операција и даље остао отказан.
FlyDubai је саопштио да од вечери 2. марта реализује ограничен број летова у оквиру пажљиво координисаног повратка операцијама. Компанија је нагласила да безбједност путника и посаде остаје приоритет и да ће ред летења бити прилагођаван у складу са развојем ситуације.
Обнављање летова у УАЕ услиједило је након одлуке Генералне управе за цивилно ваздухопловство те земље да покрене ванредне операције на аеродромима како би се омогућио одлазак путника чији су летови били отказани током блокаде.
Путницима је упућен апел да не долазе на аеродроме без претходне потврде новог термина путовања, како би се избјегле гужве и омогућила несметана обрада.
За сада није ријеч о потпуној нормализацији саобраћаја, већ о постепеном враћању операција док се безбједносна ситуација у региону и даље прати, а хуб системи у Дубаију и Абу Дабију тек почињу да се враћају у функционални режим.
