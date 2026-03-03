Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Извор:
03.03.2026
08:04
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да је циљ операције "Епски бијес" промјена "менталитета" иранског режима да се обавеже да ће одустати од нуклеарног оружја.
Венс је у интервјуу за Фокс њуз истакао да је амерички предсједник Доналд Трамп током операције "Поноћни чекић" прошле године успео да "бар привремено" спријечи Иран да развије нуклеарно оружје, уништивши три кључна нуклеарна постројења.
Он је додао да су каснији преговори са Техераном трајали скоро годину дана, али да Иран није попустио, због чега је Трамп одлучио да предузме акцију како би заштитио безбједност нације.
"Видио је (Трамп) да је ирански режим ослабљен, знао је да су посвећени томе да буду на ивици нуклеарног оружја и одлучио је да предузме акцију, јер је сматрао да је то неопходно како би се заштитила безбједност нације", казао је Венс.
Он је нагласио да операција "Епски бијес" неће трајати годинама јер САД имају јасан циљ.
"Доналд Трамп једноставно не може да дозволи овој земљи да уђе у вишегодишњи сукоб без јасног краја на видику и без јасног циља. Он је дефинисао циљ као да Иран не може да има нуклеарно оружје и да мора дугорочно да се обавеже да никада неће покушати да обнови своје нуклеарне капацитете", истакао је он.
