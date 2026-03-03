Logo
Large banner

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Извор:

Агенције

03.03.2026

08:04

Коментари:

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да је циљ операције "Епски бијес" промјена "менталитета" иранског режима да се обавеже да ће одустати од нуклеарног оружја.

Венс је у интервјуу за Фокс њуз истакао да је амерички предсједник Доналд Трамп током операције "Поноћни чекић" прошле године успео да "бар привремено" спријечи Иран да развије нуклеарно оружје, уништивши три кључна нуклеарна постројења.

Он је додао да су каснији преговори са Техераном трајали скоро годину дана, али да Иран није попустио, због чега је Трамп одлучио да предузме акцију како би заштитио безбједност нације.

Виткоф стив

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

"Видио је (Трамп) да је ирански режим ослабљен, знао је да су посвећени томе да буду на ивици нуклеарног оружја и одлучио је да предузме акцију, јер је сматрао да је то неопходно како би се заштитила безбједност нације", казао је Венс.

Он је нагласио да операција "Епски бијес" неће трајати годинама јер САД имају јасан циљ.

"Доналд Трамп једноставно не може да дозволи овој земљи да уђе у вишегодишњи сукоб без јасног краја на видику и без јасног циља. Он је дефинисао циљ као да Иран не може да има нуклеарно оружје и да мора дугорочно да се обавеже да никада неће покушати да обнови своје нуклеарне капацитете", истакао је он.

Подијели:

Тагови :

Џеј Ди Венс

Израел Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

2 ч

0
Авион, лет

Свијет

Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

2 ч

0
Застава Црна Гора

Свијет

Црна Гора издала хитно упозорење за своје држављане који су на Блиском истоку

2 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

Израел покренуо талас истовремених напада на Техеран и Бејрут

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner