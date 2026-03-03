Logo
Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Авион из Дубаија са држављанима Србије, који је полетио јуче током вечерњих часова, слeтио је у Београд. Лет из Дубаија ка Београду након полијетања авиона био је најпраћенији на свијету, како показује Flight радар.

Скоро 42.000 људи пратило је у једном моменту овај лет. Боинг 737 са српским држављанима из Дубаија полетио је касно синоћ за Београд.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Српска богатија за 20 беба

Боинг 737 слетио је на Београдски аеродром у 3.40 по средњеевропском времену.

Први путнички авиони полетјели су јуче рано поподне по локалном времену са аеродрома Абу Даби након привременог затварања ваздушног простора усљед ратних дејстава у региону.

Подаци са платформи за праћење летова показују да је први полетио Ербас А380 компаније Етихад Арвејс ка Лондону. Убрзо су услиједила полетања ка Амстердаму, Паризу, Москви, Карачију, Мумбају, Исламабаду и Делхију.

horoskop

Занимљивости

Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

Овим летовима претходило је полетање авиона Луфтханса Ербас А380 ка Минхену, али према доступним информацијама у том лету није било путника.

Летови се тренутно преусмјеравају тако да заобилазе Персијски залив, трасама преко Саудијске Арабије у правцу истока, односно преко Омана и Оманског залива за операције ка западу.

