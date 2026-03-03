Logo
Израел покренуо талас истовремених напада на Техеран и Бејрут

Извор:

Агенције

03.03.2026

07:30

Израел напао Техеран и Бејрут
Фото: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Израелска војска је потврдила да је извела нападе на иранску пријестолницу Техеран, као и на либанску пријестолницу Бејрут.

"ИДФ тренутно изводи истовремене циљане зрачне нападе на војне циљеве у Техерану и Бејруту", наводи се у саопштењу војске.

Портпарол Израелских одбрамбених снага (ИДФ) Avichay Аdraee рекао је да је у току талас опсежних зрачних напада.

Напади су услиједили отприлике сат времена након што је ИДФ издао хитно упозорење људима у јужним предграђима Бејрута и у десетинама села, позивајући их на евакуацију.

Иран

Свијет

Два иранска дрона погодила америчку амбасаду у Ријаду

Према наводима израелске војске, напади се изводе на "војне циљеве терористичких организација".

Напад-Дубаи

Свијет

Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију

.

