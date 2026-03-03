У току евакуација српских држављана из Израела

Извор:
Министарство спољних послова Србије саопштило је да је у току процес евакуације српских држављана из Израела који ће, како се наводи, бити транспортовани у Египат, а потом авионом превезени за Београд.
Евакуацију спроводе Амбасада Србије у Израелу, која је у понедјељак на мрежи X обавијестила држављане Србије о евакуацији, као и Министарство спољних послова у сарадњи са надлежним органима Србије.
Како се наводи, држављани Србије биће транспортовани у Египат, одакле ће авионом који је обезбиједила Влада Србије бити враћени летом из Египта у Београд.
Почасни конзул Србије у Израелу Александар Николић изјавио је у понедјељак да је ноћ у Израелу протекла мирније него претходне, али да су јуче ујутру обновљени напади балистичким пројектилима из Ирана, углавном ка централном и јужном дијелу земље.
"Ноћ је коначно прошла много мирније, са читавих неких девет сати затишја. Међутим, већ од јутра су обновљени напади балистичким пројектилима из Ирана, овог пута углавном ка централном и јужном дијелу земље", рекао је он за К1.
Николић је навео да се број жртава попео на десет, након директних погодака лансираних балистичких ракета који су погодили стамбене објеке у којима је било склоништа.
Он је, након што је почео напад Израела на Иран, више пута позвао држављане Србије у Израелу да прате упутства Министарства спољних послова Србије, као и Амбасаде Србије у Тел Авиву.
