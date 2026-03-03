ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Извор:
У београдском насељу Раковица јуче се догодио стравичан инцидент у којем је седамнаестогодишњи младић задобио повреде опасне по живот.
Према првим информацијама, тинејџера је испред зграде у којој станује пронашао отац, након што су га брутално претукла, за сада, неидентификована лица.
Отац повријеђеног младића изјавио је да су његовог сина пресрела и претукла неколицина младића. Мотив напада још увијек није познат, а нападачи су побјегли са лица мјеста прије доласка полиције.
Тинејџер је хитно транспортован у Ургентни центар, гдје су му констатоване изузетно тешке повреде. Према медицинским налазима, младић има прелом лобање и нагњечење мозга.
Љекари се тренутно боре за његов живот, а његово стање је оцијењено као критично.
О цијелом случају су одмах обавијештени полиција и надлежно тужилаштво. Полицијски службеници су обавили увиђај на мјесту напада и интензивно трагају за починиоцима. Прегледају се снимци са сигурносних камера у окружењу како би се идентификовали нападачи, преноси Телеграф.рс.
