Logo
Large banner

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Извор:

Телеграф

03.03.2026

08:11

Коментари:

0
ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот
Фото: Pexels

У београдском насељу Раковица јуче се догодио стравичан инцидент у којем је седамнаестогодишњи младић задобио повреде опасне по живот.

Према првим информацијама, тинејџера је испред зграде у којој станује пронашао отац, након што су га брутално претукла, за сада, неидентификована лица.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Отац повријеђеног младића изјавио је да су његовог сина пресрела и претукла неколицина младића. Мотив напада још увијек није познат, а нападачи су побјегли са лица мјеста прије доласка полиције.

Тинејџер је хитно транспортован у Ургентни центар, гдје су му констатоване изузетно тешке повреде. Према медицинским налазима, младић има прелом лобање и нагњечење мозга.

Љекари се тренутно боре за његов живот, а његово стање је оцијењено као критично.

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Истрага у току

О цијелом случају су одмах обавијештени полиција и надлежно тужилаштво. Полицијски службеници су обавили увиђај на мјесту напада и интензивно трагају за починиоцима. Прегледају се снимци са сигурносних камера у окружењу како би се идентификовали нападачи, преноси Телеграф.рс.

Подијели:

Тагови :

физички напад

pretučen mladić

Rakovica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

2 ч

0
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Кошарка

Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

2 ч

0
Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

Друштво

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

2 ч

0
Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

Друштво

Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

2 ч

0

Више из рубрике

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

2 ч

0
Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Хроника

Несрећа у Српској, погинуо пјешак

12 ч

0
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

Хроника

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

17 ч

0
Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

Хроника

Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner