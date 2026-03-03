Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

У нашем региону и наредних дана се наставља рано прољеће и тренутно нема најава за јаче захлађење.

Погоршање времена и нарушавање антициклона могуће је тек око половине мјесеца, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Наредних дана вријеме без битне промјене, суво и релативно топло уз ведре и хладне ноћи.

Само је у сриједу крајем дана и у четвртак прије подне могуће мање нарушавање антициклона, уз појаву слабе кише понегд‌је.

Затим поново слиједи период сувог и релативно топлог времена. Од око 7. марта максимуми ће бити у слабом, мањем паду и око 13. марта би се требали спустити у оквире просјека или можда мало испод њега. Међутим до око половине мјесеца нема најава за неко конкретније погоршање.

Занимљивости Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

"Тек од око 15. марта стоји најава за могућу јачу циклогенезу у нашој близини, али то би вјероватно било једно уобичајено, прољетно погоршање времена, без јачег захлађења", наводи се у објави.

Наредних дана се, свакако, наставља рано прољеће, слаба киша је могућа у четвртак.