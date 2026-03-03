Logo
Large banner

Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

03.03.2026

07:53

Коментари:

0
Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује
Фото: АТВ

У нашем региону и наредних дана се наставља рано прољеће и тренутно нема најава за јаче захлађење.

Погоршање времена и нарушавање антициклона могуће је тек око половине мјесеца, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Наредних дана вријеме без битне промјене, суво и релативно топло уз ведре и хладне ноћи.

Само је у сриједу крајем дана и у четвртак прије подне могуће мање нарушавање антициклона, уз појаву слабе кише понегд‌је.

Затим поново слиједи период сувог и релативно топлог времена. Од око 7. марта максимуми ће бити у слабом, мањем паду и око 13. марта би се требали спустити у оквире просјека или можда мало испод њега. Међутим до око половине мјесеца нема најава за неко конкретније погоршање.

horoskop

Занимљивости

Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

"Тек од око 15. марта стоји најава за могућу јачу циклогенезу у нашој близини, али то би вјероватно било једно уобичајено, прољетно погоршање времена, без јачег захлађења", наводи се у објави.

Наредних дана се, свакако, наставља рано прољеће, слаба киша је могућа у четвртак.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Српска богатија за 20 беба

Друштво

Српска богатија за 20 беба

2 ч

0
Све више младих заинтересовано за покретање агробизниса

Друштво

Све више младих заинтересовано за покретање агробизниса

14 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Друштво

Ел Нињо се враћа: Да ли нас чека најтоплија година у историји?

17 ч

0
Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

Друштво

Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner