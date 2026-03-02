Logo
Large banner

Ел Нињо се враћа: Да ли нас чека најтоплија година у историји?

02.03.2026

17:09

Коментари:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Атмосферско-океански феномен познат као Ел Нињо могао би се формирати касније ове године, што би могло да доведе до рекордно високих температура. Шанса да ће се Ел Нињо развити између јула и септембра је од 50 до 60 одсто, показују подаци америчке Националне администрације за океане и атмосферу.

Светска метеоролошка организација објавиће нове информације о Ел Нињу у уторак, Phys.org.

Ел Нињо и његова хладнија „сестра“ Ла Ниња су две фазе природног климатског обрасца у тропском Пацифику познатог као Ел Нињо–јужна осцилација (ЕНСО).

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Овоме се нисмо надали: Средина марта доноси временски преокрет

Перуански и еквадорски рибари сковали су термин Ел Нињо („дјечак“ или „дијете Христос“) у 19. вијеку због појаве необично топле океанске струје поред обале која им је смањивала улов непосредно прије Божића. Научници су изабрали име Ла Ниња („дјевојчица“) као супротност Ел Нињу. Између ова два догађаја постоји „неутрална“ фаза.

Ел Нињо

Ел Нињо може да ослаби сталне пасатне вјетрове који дувају од истока ка западу преко тропског Пацифика, утичући на временске прилике дјеловањем на кретање топле воде широм овог огромног океана.

Ово слабљење загријава обично хладније централне и источне дијелове океана, мијењајући падавине изнад екваторијалног Пацифика и обрасце ветрова широм свијета. Вишак топлоте на површини Пацифика ослобађа енергију у атмосферу која може привремено да подигне глобалне температуре, због чега су године Ел Ниња често међу најтоплијим у историји.

Марк Руте-02032026

Свијет

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

- Под једнаким осталим условима, типичан Ел Нињо обично изазива привремено повећање просечне глобалне температуре за око 0,1°C до 0,2°C - рекао је за АФП Нет Џонсон, метеоролог из НОАА.

Ел Нињо се јавља на сваких двије до седам година. Обично доводи до сушнијих услова у југоисточној Азији, Аустралији, јужној Африци и сјеверном Бразилу, а до влажнијих услова на Рогу Африке, у јужним дијеловима Сједињених Држава, Перуу и Еквадору.

Још један рекорд?

Посљедњи Ел Нињо догодио се 2023. и 2024. године, доприневши томе да 2023. буде друга најтоплија година у историји, а 2024. апсолутни рекордер.

Карло Буонтемпо, директор Сервиса за климатске промјене Коперник Европске уније, рекао је за АФП у јануару да би 2026. могла бити „још једна рекордна година“ ако се Ел Нињо појави.

Hegset

Свијет

Хегсет: Операција против Ирана једна од најсложенијих у историји

- Међутим, утицај Ел Ниња био би већи 2027. него 2026. године ако се он развије у другој половини ове године - рекао је Тидо Семлер, климатски научник из Националне метеоролошке службе Ирске.

- Потребно је вријеме да глобална атмосфера реагује на Ел Нињо. Ипак, постоји ризик да 2026. буде најтоплија година у историји чак и без Ел Ниња, због тренда глобалног загријавања. Година 2027. суочила би се са повећаним ризиком да постане рекордно топла ако се Ел Нињо развије у другој половини 2026. године - рекао је Семлер за АФП.

Ла Ниња

Последња епизода Ла Ниње била је релативно слаба и краткотрајна; почела је у децембру 2024. и требало би да уђе у неутралну фазу током периода између фебруара и априла.

Ла Ниња хлади источни Тихи океан у периоду од отприлике једне до три године, стварајући супротне ефекте на глобалне временске прилике у односу на Ел Нињо. Она доводи до влажнијих услова у деловима Аустралије, југоисточне Азије, Индије, југоисточне Африке и сјеверног Бразила, док узрокује сушније услове у дијеловима Јужне Америке.

Принц Ендру-Кћерке-03022026

Свијет

Ендруовим кћеркама забрањен долазак на краљевске догађаје

Ла Ниња није спријечила 2025. годину да буде трећа најтоплија у историји мјерења.

Нова рачуница

НОАА је у фебруару усвојила нови начин одређивања Ел Нињо и Ла Ниња. Стари Океански индекс Ниња (ОНИ) упоређивао је тромјесечну просјечну температуру површине мора у једном региону Пацифика са тридесетогодишњим просјеком у истој области. Међутим, пошто се океани убрзано загревају, тај стари тридесетогодишњи просјек може бити застарио.

Нова метода, Релативни океански индекс Ниња (РОНИ), пореди колико је источни-централни Пацифик топао или хладан у односу на остатак тропских предјела. НОАА је саопштила да је РОНИ „јаснији и поузданији начин“ за праћење Ел Ниња и Ла Ниње у реалном времену.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

Бања Лука

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

2 ч

0
Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

Република Српска

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

3 ч

0
Трамп разочаран реакцијом британског премијера

Свијет

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

3 ч

0
Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Сцена

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

3 ч

0

Више из рубрике

Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

Друштво

Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

3 ч

0
Ово бацамо сви, а има значајне количине злата

Друштво

Ово бацамо сви, а има значајне количине злата

4 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

На комисију за боловање без папирологије

5 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

19

28

Јак земљотрес погодио Тајван

19

27

На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

19

19

Шкотска легализује водену кремацију

19

11

Који сте град по хороскопском знаку?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner