Трамп разочаран реакцијом британског премијера

02.03.2026
16:35
Коментари:0
Амерички предсједник незадовољан касном реакцијом британског премијера Кира Стармера
Предсједник САД-а Доналд Трамп је за британски Телеграф рекао да је "врло разочаран" у премијера Велике Британије Кира Стармера јер америчкој војсци није уступио базу на острвима Чагос у Индијском океану.
Свијет
Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва
База Дијего Гарсија, која је већ неколико мјесеци предмет спора између Лондона и Вашингтона, није била кориштена у припреми америчког напада на Иран.
Ради се о бази која се налази у близини Ирана, односно у Индијском океану, али је амерички захтјев да се користи за напад на Иран одбијен. Британски званичници су цитирали међународно право као разлог за одбијеницу.
Ипак, британски премијер је на крају попустио и допустио америчкој војсци кориштење базе Дијего Гарсија у "посебне и ограничене сврхе".
Трамп је Стармеру замјерио што је, како он каже, "одуговлачио" с одлуком.
"Одједном је Маурицијус рекао да је власник острва. Кир Стармер се против њих требао јаче борити и натјерати их да га преузму. Јако сам разочаран у њега", рекао је Трамп за Телеграф.
Сукоб између Трампа и Стармера око Чагос острва је почео још прије неколико мјесеци, када је Велика Британија одлучила вратити ово острво Маурицијусу, уз озбиљан протест из Вашингтона.
Разлог за такав став Трумпа је чињеница да се база Диего Гарциа налази ван домета иранских балистичких ракета, али у домету летења бомбардера Б2, које су САД користиле против Ирана у сукобу који се десио средином претходне године.
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму