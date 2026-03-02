Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

Извор:
Велики талас у рату са Ираном тек треба да дође - рекао је данас амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је у интервјуу за Си-Ен-Ен оценио да америчке операције у нападима на Иран иду веома добро, истичући да Сједињене Америчке Државе имају највећу војску на свијету.
- Убијамо их до бесвијести. Мислим да иде веома добро. Веома је моћно. Имамо највећу војску на свијету и користимо је - рекао је Трамп.
Додао је да не жели да рат са Ираном траје предуго.
- Одувијек сам мислио да ће рат трајати четири недјеље. Ми идемо мало испред рока - сматра амерички предсједник.
На питање да ли САД планирају још нешто осим војног напада како би довели до свргавања режима у Ирану, Трамп је одговорио потврдно.
- Заиста помажемо иранском народу. Али тренутно желимо да сви они остану тамо. Напољу није безбједно, а тек ће постати мање безбједно. Нисмо чак ни почели снажно да их ударамо. Велики талас ускоро долази - рекао је Трамп.
Он је рекао да су ирански узвратни удари на америчке базе у околне арапске земље изненадиле САД.
- Изненађени смо. Тим земљама смо рекли да све можемо да ријешимо, а оне сада желе да се боре, и боре се агресивно. Требало је да веома мало буду укључени, а сада инсистирају да буду веома укључени - рекао је он.
Лидере арапских земаља, односно Бахреина, Јордана, Кувајта, Катара и Уједињених Арапских Емирата, оцијенио је као жилаве и паметне.
Трамп је истакао да је иранска нуклеарна претња већ неко вријеме главни проблем у региону.
- Морате да разумијете, они су годинама живјели под тим мрачним облаком. Зато никада није било мира - рекао је Трамп.
На питање ко би требало да преузме лидерску позицију у Ирану, Трамп је рекао да не зна ко би то требало да буде, истичући да је у америчким нападима убијено 49 људи са највиших лидерских позиција.
- Постали су мало арогантни, састајали су се на једном мјесту. Мислили су да их не можемо открити, то нас је шокирало - рекао је Трамп, уз оцјену да Иранци сада "ни не знају ко их води".
Говорећи о преговорима са Ираном који су прекинути америчким нападима на ту земљу Трамп је рекао да договор није постигнут.
- Нисмо могли да се договоримо са тим људима. Свака наша нова понуда дочекана је повлачењем њихове. Нису хтјели да пристану да прекину обогаћивање уранијума. Ово је начин да се поступа са Ираном", оценио је амерички предсједник.
Према његовим ријечима, најновији удари на Иран представљају дио дугорочне кампање за елиминацију пријетњи из Ирана.
- Прошли пут уништили смо иранског генерала Касема Сулејманија. Био је невјероватно насилан, свиреп генерал. Био је то велики потез. Да се то није догодило, можда данас не бисмо имали Израел. Израел можда не би постојао - оцијенио је Трамп.
