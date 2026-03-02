Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих

Извор:
Индекс
02.03.2026
18:23
Коментари:0
Авганистан и Пакистан наставили су данас размјену ватре на граници, петог дана крвавог сукоба који је однио стотине живота, док регион потресају америчко-израелски напади на Иран и иранска одмазда.
Интензитет насиља се додуше смањио, али нема назнака да су стране спремне на примирје. Директни сукоби некадашњих савезника, а данас непријатеља који дијеле 2.600 километара границе, најгори су у посљедњих неколико година.
Данас је гађана ваздушна база у Баграму, саопштило је талибанско министарство одбране и додало да су авганистанске снаге уништиле пакистански тенк на граници у покрајини Пактика.
Портпарол министарства изјавио је да су авганистанске снаге убиле више од стотину и заробиле 25 пакистанских војника.
In the shadow of the war in Iran, Pakistan has also significantly ramped up its offensive against Afghanistan are now pushing across the border.— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
This video shows Pakistani forces firing MLRS systems at the Afghan Taliban tonight
🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/Xce7hFpRGY
"Не бојте се, то су ваши синови. Вјерујте им", рекао је портпарол, мислећи на талибанске борце.
Пакистанске снаге безбједности саопштиле су да се настављају њихови ваздушни и копнени удари и да су уништиле складишта муниције у Хосту и Џалалабаду, као и складишта дронова у Џалалабаду.
Навеле су да су до сада убиле 435 авганистанских војника, уништиле 188 и заузеле 31 непријатељски положај.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму