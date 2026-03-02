Logo
Large banner

Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих

Извор:

Индекс

02.03.2026

18:23

Коментари:

0
Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих
Фото: Tanjug/AP/M.A. Sheikh

Авганистан и Пакистан наставили су данас размјену ватре на граници, петог дана крвавог сукоба који је однио стотине живота, док регион потресају америчко-израелски напади на Иран и иранска одмазда.

Интензитет насиља се додуше смањио, али нема назнака да су стране спремне на примирје. Директни сукоби некадашњих савезника, а данас непријатеља који дијеле 2.600 километара границе, најгори су у посљедњих неколико година.

Данас је гађана ваздушна база у Баграму, саопштило је талибанско министарство одбране и додало да су авганистанске снаге уништиле пакистански тенк на граници у покрајини Пактика.

Портпарол министарства изјавио је да су авганистанске снаге убиле више од стотину и заробиле 25 пакистанских војника.

"Не бојте се, то су ваши синови. Вјерујте им", рекао је портпарол, мислећи на талибанске борце.

Пакистанске снаге безбједности саопштиле су да се настављају њихови ваздушни и копнени удари и да су уништиле складишта муниције у Хосту и Џалалабаду, као и складишта дронова у Џалалабаду.

Навеле су да су до сада убиле 435 авганистанских војника, уништиле 188 и заузеле 31 непријатељски положај.

Подијели:

Тагови :

Pakistan

Индија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катар, Доха главни град

Економија

Катар обуставио производњу течног природног гаса, нови раст цијена на берзама

1 ч

1
Експлозије у Техерану

Регион

Српска породица са бебом успјешно евакуисана из Техерана

1 ч

0
Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

Свијет

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

1 ч

2
beba

Здравље

Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?

1 ч

0

Више из рубрике

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

Свијет

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

1 ч

2
Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

Свијет

Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

2 ч

2
Трамп разочаран реакцијом британског премијера

Свијет

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

3 ч

0
Марк Руте

Свијет

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

19

28

Јак земљотрес погодио Тајван

19

27

На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

19

19

Шкотска легализује водену кремацију

19

11

Који сте град по хороскопском знаку?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner