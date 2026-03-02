Српска породица са бебом успјешно евакуисана из Техерана

Аутор:АТВ
02.03.2026
17:56
Коментари:0
Брачни пар са тек рођеном бебом успјешно је евакуисана из Техерана након напада на Иран. Према извору из дипломатских кругова, породица је прешла границу са Турском и сада се налази на безбједном, наводи Курир.
"Брачни пар са бебом је прешао границу са Турском и успјешно је евакуисан. Очекујемо да за пар сати наше дипломатско и конзуларно особље дође до границе са Азербејџаном. Путовање је веома успорено, свуда су чекпоинти", навео је извор, преноси Курир.
Амбасада Србије у Техерану раније је оштећена у нападу.
Према доступним информацијама, у Ирану (Техеран, Табриз, Исфахан, Јазд) налазило се 14 држављана Србије, укључујући седам особа са двојним држављанством Ирана и Србије.
