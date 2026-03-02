Logo
Large banner

Српска породица са бебом успјешно евакуисана из Техерана

Аутор:

АТВ

02.03.2026

17:56

Коментари:

0
Експлозије у Техерану
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Брачни пар са тек рођеном бебом успјешно је евакуисана из Техерана након напада на Иран. Према извору из дипломатских кругова, породица је прешла границу са Турском и сада се налази на безбједном, наводи Курир.

"Брачни пар са бебом је прешао границу са Турском и успјешно је евакуисан. Очекујемо да за пар сати наше дипломатско и конзуларно особље дође до границе са Азербејџаном. Путовање је веома успорено, свуда су чекпоинти", навео је извор, преноси Курир.

Амбасада Србије у Техерану раније је оштећена у нападу.

Према доступним информацијама, у Ирану (Техеран, Табриз, Исфахан, Јазд) налазило се 14 држављана Србије, укључујући седам особа са двојним држављанством Ирана и Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Teheran

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

Свијет

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

1 ч

2
Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

Свијет

Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

1 ч

2
Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Регион

Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

2 ч

0
Трамп разочаран реакцијом британског премијера

Свијет

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

3 ч

0

Више из рубрике

Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Регион

Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ацу Ђукановићу одређен притвор

7 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Ацо Ђукановић пред судијом за истрагу

7 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

19

28

Јак земљотрес погодио Тајван

19

27

На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

19

19

Шкотска легализује водену кремацију

19

11

Који сте град по хороскопском знаку?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner