Који сте град по хороскопском знаку?

02.03.2026

19:11

Који сте град по хороскопском знаку?
Фото: Pixabay

Ако вјерујете хороскопу барем онолико колико вјерујете алгоритму на Инстаграму, онда знате да знак у којем сте рођени говори пуно више од тога да ли сте тврдоглави Бик или драматични Лав.

Говори и какав град бисте били. Јер градови, баш као и људи, имају енергију, темперамент, мане и врлине.

Неки никада не спавају, неки су емотивни, неки хладни на прву, али топли када их упознате. Па, ако би хороскопски знакови имали своју адресу - гдје би живјели?

Ован - Њујорк: Брз, гласан и увијек у петој брзини

Ован је Њујорк: брз, гласан и увијек у петој брзини. То је град који не трпи одуговлачење, него награђује храброст, амбицију и инстинкт.

Као и Ован, Њујорк иде равно према циљу и очекује да га пратите без пуно питања.

Бик - Париз: Уживање, луксуз и стабилност

Бик је Париз, јер овдје се живот живи кроз уживање. Добра храна, естетика, умјетност и она спокојна сигурност да се најбоље ствари не журе.

Par, ljubav

Занимљивости

Ова 3 знака су највернији људи у хороскопу

Париз има тај луксуз стабилности и традиције, баш као Бик који воли кад је све провјерено, квалитетно и "на мјесту".

Близанци - Лондон: Мултикултуралан, промјењив и динамичан

Близанци су Лондон: мултикултуралан, промјењив и пун верзија себе.

У истом дану можете проћи кроз 10 различитих вибрација, од строге пословне енергије до ундергроунд клубова.

Лондон је град разговора, идеја и сталне динамике, савршен за Близанце који се хране новим стварима.

Рак - Дубровник: Топао, емотиван и опрезан

Рак је Дубровник, град који је истовремено топао и затворен, емотиван и опрезан.

Иза зидина су историја, сјећање и осјећај дома, али до тога се долази полако, са повјерењем.

Дубровник чува своје, баш као Рак, који даје све кад осјети сигурност.

Лав - Лос Анђелес: Гламурозан, у центру пажње

Лав је Лос Анђелес: позорница на којој сви желе бити виђени. То је град великих снова, гламура и самопоуздања које се носи као модни додатак.

Као Лав, Лос Анђелес воли бити у центру пажње и живи од утиска, сјаја и тренутка када публика каже "wоw".

Дјевица - Цирих: Уредан, прецизан и организован

Дјевица је Цирих: уредан, прецизан и беспријекорно организован. Овдје се зна ред, све функционише и ништа није препуштено случају.

Паре

Занимљивости

Судбина се мијења: Један знак плива у парама, други тоне у дугове

Цирих има ту мирну компетентност, као Дјевица која воли контролу, јасноћу и осјећај да је све под контролом.

Вага - Рим: Шармантан, хармоничан и естетски

Вага је Рим, јер је то град љепоте, романтике и вјечне естетике.

Рим је шармантан чак и кад је хаотичан, а управо то је вага - енергија: пронаћи хармонију у несавршеном.

Као Вага, Рим вас заводи детаљима, атмосфером и осјећајем да живот мора бити лијеп.

Шкорпија - Берлин: Интензиван, слојевит и тајанствен

Шкорпија је Берлин: интензиван, слојевит и помало мрачан на најпривлачнији начин.

То је град који не нуди површне приче, него тражи да копате дубље.

Берлин је магнет за оне који воле тајне, трансформације и ноћну енергију, баш као Шкорпија.

Стријелац - Барселона: Отворен, разигран и авантуристички

Стријелац је Барселона: отворена, разиграна и увијек спремна за авантуру.

То је град који спаја море, улице пуне живота и осјећај да је свијет ту да га истражите.

Horoskop

Занимљивости

Овај хороскопски знак не зна за пораз

Као Стријелац, Барселона воли слободу, кретање и оне спонтане "ајмо негдје" тренутке.

Јарац - Франкфурт: Послован, озбиљан и фокусиран

Јарац је Франкфурт: послован, озбиљан и фокусиран на резултат.

Није град који ће вас покушати забавити на прву, али је град који ради - и који зна вриједност дисциплине.

Јарац воли структуру и дугорочне планове, а Франкфурт је баш таква енергија: мање приче, више постигнућа.

Водолија - Токио: Футуристички, неконвенционалан и иновативан

Водолија је Токио: футуристички, неконвенционалан и увијек корак испред.

Токио је град иновација, чудних (и генијалних) идеја и паралелних свјетова који савршено функционишу заједно.

Као Водолија, он не пита "зашто", него "зашто не".

Рибе - Венеција: Сањив, романтичан и меланхоличан

Рибе су Венеција: сањива, романтична и њежно меланхолична.

То је град који изгледа као да је испао из филма, са маглом, водом и осјећајем да је све мало нестварно.

Рибе воле емоцију, симболику и љепоту која боли, а Венеција је управо то.

