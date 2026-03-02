Logo
Large banner

Судбина се мијења: Један знак плива у парама, други тоне у дугове

Извор:

Крстарица

02.03.2026

13:48

Коментари:

0
Илустрација - Паре
Фото: Pexels

Судбина се мијења 21. марта и доноси преокрет за два хороскопска знака - Овна и Бика. Као да живот почиње да скреће у другом смеру, а финансијска слика за једног постаје лакша, док други мора више да пази на трошкове.

Није ријеч о чуду које рјешава све проблеме преко ноћи. Али могу се појавити конкретне ствари које олакшавају свакодневни живот – додатни посао, боља понуда или мањи финансијски притисак.

Људи би могли примјетити да се новац лакше распоређује него раније, или да се појављује шанса коју нису очекивали.

Овну стиже шанса да лакше дође до новца

За Овна почиње период када се ствари могу одвијати мало лакше него раније. Није ријеч о брзом богаћењу, али постоји могућност да новац долази стабилније и без великог стреса.

Могуће је да се појави додатни посао, нова пословна понуда или прилика која доноси финансијско олакшање. Ован је знак који воли акцију, па би храброст и иницијатива могли бити награђени у наредном периоду.

Бриге око новца могле би постепено слабити. Дугови или финансијски притисак који је дуго трајао могли би постати мањи терет него раније. Људи овог знака могли би осјетити да имају мало више слободе када је планирање трошкова у питању.

Бик мора да буде пажљив са трошковима

За Бика долази упозорење да не доноси одлуке импулсивно. Ако се новац троши без јасног плана, касније би могло бити теже одржати стабилност.

Новац

Друштво

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Веће куповине, улагања или задуживања треба пажљиво размислити. Дугови се не стварају брзо, али погрешне процјене сада могу донети проблем у будућности. Стрпљење и мирно планирање су најважнији.

Бик је знак који цијени сигурност, па би држање познатог финансијског ритма могло донијети мање брига.

Живот ријетко остаје исти

21. март означава почетак новог периода за ова два знака. Једном ће новац долазити лакше, док други мора мудрије да чува оно што има.

Живот ријетко остаје исти, а када се ствари мењају, обично доносе и нову шансу или упозорење. Судбина се мијења и показује пут који сваки знак треба да прати, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

pare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Друштво

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

24 мин

0
Ово су четири нова правила на Мундијалу

Фудбал

Ово су четири нова правила на Мундијалу

25 мин

0
Саво Минић са амбасадором Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду

Република Српска

Минић са амбасадорком Грчке у БиХ: Разговарано о јачању сарадње

29 мин

0
Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Хроника

Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

31 мин

0

Више из рубрике

Par, ljubav

Занимљивости

Ова 3 знака су највернији људи у хороскопу

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Занимљивости

Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

3 ч

0
За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

Занимљивости

За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

5 ч

0
Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

Занимљивости

Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner