Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Аутор:

Стеван Лулић

02.03.2026

13:43

Фото: АТВ

Фонд ПИО Републике Српске поручио је корисницима да имају рок до 30. априла да регулишу начин исплате пензије отварањем рачуна у пословној банци или опредјељењем за исплату путем поште.

Позив се односи на раније најављено укидање исплате пензија путем пуномоћи од 1. маја.

Из Фонда су навели да је у протеклих 20 дана евидентирано укупно 2.339 корисника права.

"Од тог броја, 275 савјесних и одговорних корисника права и њихових пуномоћника поступило је по захтјеву Фонда и промијенило начин исплате пензије закључно са 28. фебруаром, што представља 11,76% од укупног броја обухваћених корисника. Преосталих 2.064 корисника права позивају се да најкасније до 30. априла 2026. године поступе у складу са раније достављеним обавјештењем, односно да регулишу начин исплате пензије отварањем рачуна у пословној банци или опредјељењем за исплату путем поште, у ком случају ће лично регулисати пословни однос са надлежним поштанским оператором", поручили су из Фонда ПИО.

Апел корисницима

Из овог Фонда су апеловали на кориснике који имају пријављено боравиште у Републици Српској, а живе у иностранству, да свој статус ускладе са одредбама члана 4. и члана 9. Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ.

"Напомињемо да ће корисницима који не поступе по захтјеву Фонда до 30. априла 2026. године бити привремено обустављена исплата пензије све до регулисања начина исплате и усклађивања података са важећим прописима", упозоравају из Фонда.

Fond PIO

пензије

Пензионери

