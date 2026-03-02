Logo
Large banner

Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Извор:

АТВ

02.03.2026

12:49

Коментари:

1
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

На бензинским пумпама у Сарајеву јутрос су забиљежена нова поскупљења горива.

Подаци из апликација за праћење цијена показују да су поједине врсте горива скупље и за неколико десетина фенинга по литру у односу на претходне дане.

Према тренутно доступним подацима с више пумпи у граду, цијене се крећу у сљедећим распонима:

  • Дизел Д5 (10 ппм) на већини локација је око 2,41 до 2,53 КМ по литру, уз забиљежена повећања од 0,01 до 0,03 КМ на више пумпи.
  • Премиум 95 у просјеку се креће око 2,36 до 2,39 КМ по литру, док су на појединим локацијама евидентирани и већи скокови.
  • Супер 98 на појединим пумпама иде и изнад 2,50 КМ по литру, уз осцилације зависно од локације.

На појединим сарајевским бензинским станицама раст цијена у кратком периоду достиже и до 50 фенинга по литру у односу на стање прије неколико дана, што потврђује тренд наглог поскупљења који је захватио тржиште, пише "Црна хроника".

Глобални разлози раста цијена

Раст цијена на пумпама долази у тренутку када су и свјетска тржишта нафте под притиском.

Гориво

Друштво

Шта се дешава у БиХ: Колапс усред ноћи на неким пумпама - ВИДЕО

Референтна цијена сирове нафте Брент посљедњих дана порасла је на око 70 долара по барелу, што је највиши ниво од августа 2025. године.

Аналитичари упозоравају да је главни разлог геополитичка неизвјесност и ескалација сукоба на Блиском истоку, посебно ризици везани за транспорт кроз Хормушки мореуз, којим пролази значајан дио свјетских испорука нафте и течног природног гаса.

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

Због могућности прекида испорука или напада на танкере, произвођачи и трговци већ прилагођавају руте и логистику, што додатно утиче на цијене на глобалном тржишту, а посљедично и на цијене горива у Босни и Херцеговини.

Могућа даљња поскупљења

Стручњаци упозоравају да би, уколико се геополитичке тензије наставе, цијене горива могле наставити расти и у наредним седмицама.

americka vojska nacionalna garda

Свијет

Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана

Крајњи обим поскупљења зависиће првенствено од трајања сукоба и стабилности снабдијевања нафтом из регије Блиског истока, која обезбјеђује око 20 одсто свјетских залиха.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Цијене

поскупљење

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

ХЕ на Дрини

Економија

Најављени пројекти модернизације ХЕ на Дрини

2 ч

0
Од једне карте можете да зарадите за стан: Провјерите да ли имате баш ову

Економија

Од једне карте можете да зарадите за стан: Провјерите да ли имате баш ову

2 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

''Рано говорити колико ће бити поскупљење нафте у Српској''

4 ч

0
Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

Економија

Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner