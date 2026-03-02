Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Извор:
На бензинским пумпама у Сарајеву јутрос су забиљежена нова поскупљења горива.
Подаци из апликација за праћење цијена показују да су поједине врсте горива скупље и за неколико десетина фенинга по литру у односу на претходне дане.
Према тренутно доступним подацима с више пумпи у граду, цијене се крећу у сљедећим распонима:
На појединим сарајевским бензинским станицама раст цијена у кратком периоду достиже и до 50 фенинга по литру у односу на стање прије неколико дана, што потврђује тренд наглог поскупљења који је захватио тржиште, пише "Црна хроника".
Раст цијена на пумпама долази у тренутку када су и свјетска тржишта нафте под притиском.
Референтна цијена сирове нафте Брент посљедњих дана порасла је на око 70 долара по барелу, што је највиши ниво од августа 2025. године.
Аналитичари упозоравају да је главни разлог геополитичка неизвјесност и ескалација сукоба на Блиском истоку, посебно ризици везани за транспорт кроз Хормушки мореуз, којим пролази значајан дио свјетских испорука нафте и течног природног гаса.
Због могућности прекида испорука или напада на танкере, произвођачи и трговци већ прилагођавају руте и логистику, што додатно утиче на цијене на глобалном тржишту, а посљедично и на цијене горива у Босни и Херцеговини.
Стручњаци упозоравају да би, уколико се геополитичке тензије наставе, цијене горива могле наставити расти и у наредним седмицама.
Крајњи обим поскупљења зависиће првенствено од трајања сукоба и стабилности снабдијевања нафтом из регије Блиског истока, која обезбјеђује око 20 одсто свјетских залиха.
