Logo
Large banner

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Аутор:

Стеван Лулић

02.03.2026

14:00

Коментари:

0
Ковчези са погинулим војницима
Фото: Screenshot / X

Војник, чије име још није објављено, тешко је рањен током почетних иранских напада, касније је преминуо.

"Велике борбене операције се настављају и наши одговори су у току", речено је из Централне команде.

Новац

Друштво

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Предсједник САД Доналд Трамп раније је упозорио да се могу очекивати додатне жртве након што је објавио да су у првим нападима погинула три америчка војника.

Више рањених

Подсјећамо, Централна команда америчке војске (CENTCOM) у недјељу је потврдила да у сукобима с Ираном има страдалих војника САД.

Како су навели, до сада су живот изгубила њихова три војника.

Крунић суђење

Хроника

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

"Три припадника америчке војске су погинула у акцији, а петоро је тешко рањено у оквиру операције 'Епски бијес'", навела је Команда.

Додали су да их је неколико задобило лакше повреде од шрапнела, а неколико има потресе мозга.

"Налазе се у процесу враћања на дужност. Велике борбене операције се настављају и наши напори за реаговање су у току", рекли су и закључили:

"Ситуација је промјенљива, па из поштовања према породицама, задржаћемо додатне информације, укључујући идентитет наших палих ратника, до 24 сата након што најближи рођаци буду обавијештени".

Објављени снимци с ковчезима

На друштвеним мрежама објављени су видео снимци који приказују транспорт страдалих америчких војника.

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

На снимку се може видјети како војници из авиона износе ковчеге с тијелима из авиона.

Амерички предсједник Доналд Трамп раније је рекао да неће бити изношено више детаља о страдалим војницима док породице не буду обавијештене.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Америка

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Свијет

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Дубаи на ивици након иранских напада: "Језиво је"

3 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Техеран жели договор са Вашингтоном

3 ч

0
Путнички авион полетио из Абу Дабија

Свијет

Путнички авион полетио из Абу Дабија

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner