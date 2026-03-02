Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Аутор:Стеван Лулић
Војник, чије име још није објављено, тешко је рањен током почетних иранских напада, касније је преминуо.
"Велике борбене операције се настављају и наши одговори су у току", речено је из Централне команде.
Предсједник САД Доналд Трамп раније је упозорио да се могу очекивати додатне жртве након што је објавио да су у првим нападима погинула три америчка војника.
Подсјећамо, Централна команда америчке војске (CENTCOM) у недјељу је потврдила да у сукобима с Ираном има страдалих војника САД.
Како су навели, до сада су живот изгубила њихова три војника.
"Три припадника америчке војске су погинула у акцији, а петоро је тешко рањено у оквиру операције 'Епски бијес'", навела је Команда.
Додали су да их је неколико задобило лакше повреде од шрапнела, а неколико има потресе мозга.
"Налазе се у процесу враћања на дужност. Велике борбене операције се настављају и наши напори за реаговање су у току", рекли су и закључили:
"Ситуација је промјенљива, па из поштовања према породицама, задржаћемо додатне информације, укључујући идентитет наших палих ратника, до 24 сата након што најближи рођаци буду обавијештени".
На друштвеним мрежама објављени су видео снимци који приказују транспорт страдалих америчких војника.
На снимку се може видјети како војници из авиона износе ковчеге с тијелима из авиона.
Амерички предсједник Доналд Трамп раније је рекао да неће бити изношено више детаља о страдалим војницима док породице не буду обавијештене.
