Трамп: Техеран жели договор са Вашингтоном

Извор:

СРНА

02.03.2026

13:50

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Фото: Tanjug / AP / Kenny Holston

Усред удара, иранско руководство сада заиста жели да постигне договор са САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Они очајнички желе да склопе договор. Рекао сам им да је требало да га склопе прије седмицу дана", рекао је Трамп за лист "Телеграф".

Горан Ратковић Рале

Сцена

Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Он је додао да Вашингтон очекује да ће планирана ликвидација дијела иранског руководства трајати двије до три седмице.

Тагови :

Доналд Трамп

Иран вијести

