Трамп: Техеран жели договор са Вашингтоном

Усред удара, иранско руководство сада заиста жели да постигне договор са САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Они очајнички желе да склопе договор. Рекао сам им да је требало да га склопе прије седмицу дана", рекао је Трамп за лист "Телеграф".
Он је додао да Вашингтон очекује да ће планирана ликвидација дијела иранског руководства трајати двије до три седмице.
