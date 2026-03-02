Logo
Огласила се Москва: Спремни смо

02.03.2026

12:32

Фото: pexels/Lubov Tandit

Русија је спремна да буде посредник у смиривању сукоба на Блиском истоку, с обзиром на своје везе са земљама региона, изјавио је руски амбасадор у Израелу Анатолиј Викторов.

"Спремни смо да посредујемо јер имамо успостављене контакте са свим земљама региона", рекао је Викторов у интервјуу за портал "Вестри".

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

У суботу су САД и Израел извели нападе на циљеве у Ирану, при чему је Техеран узвратио ударима на израелску територију и америчке војне базе широм Блиског истока.

Министарство спољних послова Русије је позвало на хитну деескалацију и прекид непријатељстава.

Москва

Израел Иран

