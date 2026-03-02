Logo
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем

Извор:

Телеграф

02.03.2026

12:21

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Полиција је упозорила јавност да избјегава дио Единбурга након "пријава о мушкарцу са хладним оружјем." На мјесту инцидента у Калдеру, западном дијелу тог шкотског града, присутна је наоружана полиција. Више људи је избодено.

У саопштењу Шкотске полиције наводи се: "Јавност се савјетује да избјегава подручје Калдер у Единбургу након пријава о мушкарцу са хладним оружјем. Полиција, укључујући службенике са ватреним оружјем, је на лицу мјеста."

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

Edinburgh News наводи да је мушкарац са два ножа ушао у стан на 11. спрату зграде Cobbinshaw House North, гдје се и даље налази. Репортер с лица мјеста јавља да полиција сада удаљава људе са мјеста инцидента.

