У Српску се из иностранства вратило више од 750 људи

Извор:

АТВ

02.03.2026

13:34

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, поручује да се најмање 750 до 1.000 људи вратило у Републику Српску из иностранства, с тим што је тај број сигурно и већи.

Према ријечима Клокића, бројке показују и да је више од 250 новоуписане дјеце у школе у Републици Српској, а који су похађали школе ван Републике Српске.

Сарадња са дијаспором

“Тако да говоримо о броју од око 750 до 1.000 људи који су се вратили из иностраnства, али тај број је сигурно и већи. Покренули смо и подкаст који води наша прослављена олимпијка Саша Чађо и то на тему позитивних прича људи који су се вратили у Републику Српску”, рекао је Клокић.

Нагласио је да је сарадња са дијаспором један од приоритета ресора којим води.

“Наши људи широм свијета најбољи су амбасадори Српске, а кроз институционалну подршку, умрежавање и заједничке пројекте јачамо економске, културне и привредне везе. Циљ нам је да дијаспора буде снажан партнер у развоју и промоцији Републике Српске”, рекао је Клокић за "Глас Српске".

Република Српска добија нови фонд

Република Српска, како је додала, требала би да добије фонд чија ће надлежност бити фокусирана на подршку писања пројеката које финансира Европска унија.

“У принципу биће формиран нови ресор у оквиру министарства који ће бити задужен за подршку писања пројеката. Идеја о оснивању фонда проистекла је из врло практичне потребе – да нашим институцијама, општинама и установама олакшамо учешће у пројектима које финансира Европска унија. Често имамо добре пројекте, али недостаје тај почетни новац за покретање активности. Фонд ће служити за предфинансирање пројеката”, навео је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.

