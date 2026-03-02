Logo
Наредних дана контрола свих фарми у Српској

02.03.2026

13:14

Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић најавила је наредних дана мониторинг свих фарми у Српској због појаве птичијег грипа у Петрову, као и да ће Министарство помоћи у надокнади штете проузроковане том болешћу.

"Претходна три дана са Инспекторатом, Кризним штабом општине Петрово и нашим ветеринарима бавимо се санирањем тог проблема, како се болест не би ширила", рекла је Кузмићева у Бањалуци.

Она је додала да ће у наредним данима бити вршен монитиринг околних, али и свих осталих фарми у Републици Српској, како не би дошло до опште заразе.

"Ове ситуације су се дешавале и раније, када је била афричка куга свиња. То није лако за фармере које је задесило, али ни Министарству. Међутим, ми ћемо опет помоћи и у надокнади штете, како би у том сектору одржали стабилно стање", рекла је Кузмићева.

Она је навела да су све надлежне службе на терену, да нема разлога за панику, те да су био-сигурносне мјере у Српској на високом нивоу.

Заставе на пола копља, Влада Српске

Економија

Добре најаве из Министарства за пољопривреднике у Српској

"Потребан је само додатни опрез пошто се та болест појавила у Српској", рекла је Кузмићева.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске саопштило је у суботу, 28. фебруара, да је на фарми живине у насељу Карановац у општини Петрово потврђен птичији грип.

Кузмићева је данас рекла и да је Правилником о подстицајима за ову годину предвиђена већа премија за мљекаре, свињаре и пчеларе.

Она је навела да су остале премије углавном на нивоу прошлогодишњих, с обзиром на то да је аграрни буџет и ове године 180 милиона КМ.

"Корекције су направљене у мљекарству, свињогојству и пчеларству јер су то сектори који се суочавају са највећим проблемима", рекла је Кумићева новинарима.

Она очекује да пољопривредници буду задовољни јер је Правилник о подстицајима сачињен у сарадњи са релевантним удружењима из области пољопривреде.

Коментари (0)
