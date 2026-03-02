Наредних дана контрола свих фарми у Српској

02.03.2026
13:14
Коментари:0
Министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић најавила је наредних дана мониторинг свих фарми у Српској због појаве птичијег грипа у Петрову, као и да ће Министарство помоћи у надокнади штете проузроковане том болешћу.
"Претходна три дана са Инспекторатом, Кризним штабом општине Петрово и нашим ветеринарима бавимо се санирањем тог проблема, како се болест не би ширила", рекла је Кузмићева у Бањалуци.
Она је додала да ће у наредним данима бити вршен монитиринг околних, али и свих осталих фарми у Републици Српској, како не би дошло до опште заразе.
"Ове ситуације су се дешавале и раније, када је била афричка куга свиња. То није лако за фармере које је задесило, али ни Министарству. Међутим, ми ћемо опет помоћи и у надокнади штете, како би у том сектору одржали стабилно стање", рекла је Кузмићева.
Она је навела да су све надлежне службе на терену, да нема разлога за панику, те да су био-сигурносне мјере у Српској на високом нивоу.
Економија
Добре најаве из Министарства за пољопривреднике у Српској
"Потребан је само додатни опрез пошто се та болест појавила у Српској", рекла је Кузмићева.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске саопштило је у суботу, 28. фебруара, да је на фарми живине у насељу Карановац у општини Петрово потврђен птичији грип.
Кузмићева је данас рекла и да је Правилником о подстицајима за ову годину предвиђена већа премија за мљекаре, свињаре и пчеларе.
Она је навела да су остале премије углавном на нивоу прошлогодишњих, с обзиром на то да је аграрни буџет и ове године 180 милиона КМ.
"Корекције су направљене у мљекарству, свињогојству и пчеларству јер су то сектори који се суочавају са највећим проблемима", рекла је Кумићева новинарима.
Она очекује да пољопривредници буду задовољни јер је Правилник о подстицајима сачињен у сарадњи са релевантним удружењима из области пољопривреде.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму