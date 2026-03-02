Исповијест Наташе из Дубаија: Њима смо егзотизам, узмем 2.000 за ноћ

Извор:
"Сада желе девојке са великим вештачким грудима и уснама".
Таква је прича Наташе, младе Рускиње која себе описује као "професионалку која продаје своје тијело и вјештине", а не као "проститутку".
Она баца свјетло на толеранцију која окружује се**уалну индустрију у Дубаију, иако је проституција и даље незаконита у Уједињеним Арапским Емиратима.
Наташа је рођена у Москви, а након завршетка Медицинског факултета, преселила се у Дубаи. У почетку је радила као конобарица, зарађујући око 350 долара мјесечно. Како преноси "балканвеб", осам мјесеци касније одлучила је да промијени правац.
Њено прво искуство као се**уалне раднице није било пријатно, али привукла ју је зарада.
"Осјећала сам се као шкртица. Стала сам на три мјесеца, али када ми је требао новац и када сам схватила да могу да зарадим више за једну ноћ него за мјесец дана рада, вратила сам се. Са сваким новим клијентом је постајало лакше. Једноставно сам то видјела као посао", испричала је.
Већина њених клијената су богати Арапи, а како каже, "бијеле жене су чист егзотизам". У почетку су мушкарци преферирали "природне дјевојке", али трендови су се промијенили.
"Сада желе дјевојке са великим вјештачким грудима и уснама", каже.
Уложила је у козметичке процедуре да постигне оно што назива "премиум статусом", што јој омогућава да наплаћује и до 2.000 долара по ноћи. Додаје да се европске жене "обично плаћају више од других националности".
Иако каже да "већином није било проблема", описује и искуства која су је уплашила.
"Један клијент је ушао љут и желео да ме веже и ништа друго не ради осим да ме посматра док не могу да се помјерим. Други је желио да га ја вежем. Иначе, били су ту једноставни захтјеви за предигру или специфичан доњи веш".
Наташа је својој мајци отворено признала све о послу којим се бави, али је оцу рекла да ради као стјуардеса.
Истовремено, финансијски их подржава тако што им редовно шаље новац. Своје високе приходе улаже на берзи, користећи, како каже, свој "разум и образовање" из година проведених у медицини.
