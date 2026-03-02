Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Извор:
Влада Либана донијела је одлуку да забрани све војне активности Хезболаха у земљи, саопштио је либански премијер Наваф Салам.
"Донесена је одлука да се забране све војне и безбједносне активности Хезболаха, као активности које излазе изван оквира закона", рекао је Салам након ванредне сједнице Владе.
Он је додао да је припадницима Хезболаха дат законски рок за предају оружја и да се његова сфера дјеловања ограничава искључиво на политичко.
