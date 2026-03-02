Logo
Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

СРНА

02.03.2026

13:56

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Влада Либана донијела је одлуку да забрани све војне активности Хезболаха у земљи, саопштио је либански премијер Наваф Салам.

"Донесена је одлука да се забране све војне и безбједносне активности Хезболаха, као активности које излазе изван оквира закона", рекао је Салам након ванредне сједнице Владе.

Трамп Конгрес

Свијет

Трамп: Техеран жели договор са Вашингтоном

Он је додао да је припадницима Хезболаха дат законски рок за предају оружја и да се његова сфера дјеловања ограничава искључиво на политичко.

