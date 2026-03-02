Дубаи на ивици након иранских напада: "Језиво је"

02.03.2026
Становници Дубаија ових дана углавном остају у својим домовима док је град изложен ракетним и нападима дроновима, у оквиру шире офанзиве коју је Иран покренуо широм региона као одговор на нападе САД-а и Израела.
У нападима су оштећени луксузни хотели, као и међународни аеродром у Дубаију – један од најпрометнијих на свијету по броју путника.
BBC је разговарао са становницима Уједињених Арапских Емирата (УАЕ), као и са туристима, који описују атмосферу далеко од уобичајеног темпа живота у овом граду.
Становница Дубаија Беки Вилијамс рекла је да је видјела око 15 пројектила „испаљених иза њене куће“, мислећи на ракете које су власти УАЕ лансирале како би пресреле иранске пројектиле.
"Можете чути пресретања у ваздуху", казала је.
Додала је, међутим, да она и њена породица остају смирени и вјерују војсци УАЕ да ће одбранити ваздушни простор, наводећи да вјерује да ће се ситуација ускоро смирити.
Ирански напади, покренути као одмазда за америчко-израелске ударе, настављени су и у недјељу и понедјељак.
На Палм Џумеири, луксузном вјештачком архипелагу у Дубаију, хотел "Fairmont The Palm" погођен је снажном експлозијом.
Власти су саопштиле да је крхотина пресретнутог дрона изазвала „мањи пожар“ на спољашњој фасади хотела "Бурј Ал Араб".
Један становник Дубаија рекао је за BBC: „Оно кроз шта смо прошли у посљедња 24 сата само је дјелић онога што људи у ратним зонама доживљавају годинама, и то ставља ствари у перспективу.“
Пожар у луци Џебел Али
Становница Сатја Џаганатан испричала је да су јој планови за планинарење током викенда пропали због дешавања.
"И ево нас, остајемо у склоништу", рекла је.
Навела је да су породица њене сестре и кућни љубимци морали да потраже заклон у стану јер живе близу луке Џебел Али, гдје је "падало много крхотина".
Званичници су у суботу саопштили да је крхотина након „ваздушног пресретања“ изазвала пожар на једном везу у луци, која је девета најпрометнија лука на свијету.
"И даље је релативно мирно јер се гласне детонације чују сваких неколико сати, али је језиво, јер ово није Дубаи на који смо навикли", рекла је Џаганатан.
Међународни аеродром у Дубаију такође је оштећен у ономе што су власти назвале „инцидентом“.
Хиљаде летова ка Блиском истоку и из њега отказане су, што представља једно од најозбиљнијих поремећаја у глобалном ваздушном саобраћају од пандемије ковида-19.
Џуди Тротер требало је да се врати у Лондон у суботу, али јој је по доласку на аеродром речено да су сви летови отказани.
"Срела сам људе који су били веома узнемирени због својих планова путовања. На аеродрому су биле хиљаде људи, упознала сам оне који су рекли да пропуштају сахране", казала је.
Додала је да су многи путници били у транзиту и сада су заглављени.
Туристи у склоништима
Тротер је била међу око 1.000 путника који су смјештени у хотел, гдје им је савјетовано да се држе подаље од прозора.
"У хотелу има много стакла, што забрињава", рекла је, додајући да су током дана чули "неколико пројектила".
Још једна британска туристкиња, Кејт Фишер из Бакингемшира, рекла је да су она и њена породица „веома уплашени“.
У суботу увече она и њен партнер спаковали су „торбу за хитне случајеве“ док су дјеца спавала, а казала је и да је "натопила баде-мантиле и пешкире водом" у случају да током ноћи буду морали да бјеже због пожара.
"Недјеља је била веома чудан дан. Надреално је бити окружен људима који покушавају да уживају у одмору и забаве дјецу, док у близини видимо дим са мјеста погођених дроновима или пројектилима", рекла је.
Међу онима који су морали да потраже склониште била је и британска ТВ личност Вики Патерсон, учесница емисије "Strictly Come Dancing". Њен лет за Аустралију је отказан.
На Инстаграму је поручила: "Мислимо на све који се сада осјећају несигурно и узнемирено".
