Луни Ђогани поново отказан лет: Заглављени смо на Малдивима

Извор:

Блиц

02.03.2026

13:33

Луна Ђогани и Марко
Фото: Youtube screenshot

Луна Ђогани са супругом Марком Миљковићем налази се тренутно на Малдивима одакле не могу да се врате због ескалације сукоба на Блиском истоку и затварања ваздушног простора у већем дијелу Уједињених Арапских Емирата.

Луна се сада огласила, видно узнемирена, и открила да им је лет поново отказан.

Она је истакла да је уплашена због цијеле ситуације јер су заглављени на Малдивима.

"Наш лет за сутра је отказан као што смо и очекивали. За сада немамо нове карте и нове понуде за лет јер је свуда хаос. Уплашена сам искрено због цијеле ситуације јер со заглављени овд‌је, а породица и деца су ми у Србији. Надам се ускоро некој информацији или неким картама у што скорије вријеме", написала је Луна, преноси Блиц.

Марко је изненадио путовањем

Подсјетимо, Марко је недавно приредио ово путовање као изненађење, а Луну је у вили на плажи на кревету сачекала романтична порука: "Око, срећан рођендан. Марко".

Дубаи марина

Сцена

Кћерка Ђолета Ђоганија показала како тренутно изгледа Дубаи: Атмосфера је сабласна

Миљковић је открио да су узели вилу директно на плажи, као и да је острво резервисано само за одрасле и нуди услугу од пет звјездица.

Luna Đogani

Израел Иран

