Кћерка Ђолета Ђоганија показала како тренутно изгледа Дубаи: Атмосфера је сабласна

Телеграф

02.03.2026

13:11

0
Дубаи марина
Фото: Инстаграм

Силвија Ђогани, ћерка Ђолета Ђоганија и Слађе Делибашић, огласила се новим снимком из Дубаи Марине, откривајући потпуно непрепознатљив призор овог луксузног града.

Уз кратак опис: "Дубаи Марина. Празна, тиха", Силвија је дочарала сабласну атмосферу која влада у иначе једној од најпрометнијих зона Емирата.

Убијени Н.К.

Хроника

Нови детаљи убиства: Вођа ''Црвених ђавола'' ликвидиран пред дјецом

Нормалним данима, крцат је туризмом, бродовима и шетачима, овај дио града сада је пуст због напете ситуације и експлозија.

Ћерка Ђолета и Слађе, која у Дубаију живи са ћеркицом, морала је хитно да буде евакуисана из свог смјештаја.

- Све вријеме чујем експлозије, баш је језиво. Чула сам се са пријатељима који раде на аеродромима у Дубаију и кажу да је тамо фрка и да су отказани летови - изјавила је Силвија док је ситуација била на врхунцу.

Иако су она и ћерка сада безбједне, пјевачица је нагласила да се труди да не преноси страх на дјевојчицу.

У тренутку неизвјесности, Силвија се окренула молитви, подијеливши фотографију на Инстаграму на којој чита Псалам 69 уз поруку: "Боже, похитај да ме избавиш, Господе, да ми помогнеш!".

642aeebd96ab6 hasim taci

Свијет

У Хагу настављено суђење Тачију по оптужници за ометање правде

Ђоле Ђогани је истакао забринутост за своју ћерку Силвију и унуку, које су тренутно у Дубаију.

- Моја ћерка Силвија је у Дубаију са мојом унуком, нисам могао да спавам. Све вријеме смо били на вези. Имали су евакуацију, одвели су их доле у те просторије. Доживјела је то у Београду, сад и тамо. Плаши се, наравно. Аеродром неће радити пар дана због цијеле ситуације - рекао је Ђоле и додао:

- Она је у Дубаи отишла пословно, није се преселила, али ће се вратити ускоро. Хоће да покрене неки бизнис - открио је Ђогани.

Dubai

Đole Đogani

