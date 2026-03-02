Бака Прасе добио забрану: Не може да изађе из земље

Извор:
Агенције
02.03.2026
11:15
Коментари:0
Јутјубер Бака Прасе испричао је како му је одбијен захтјев за визу након што је против њега поднијета кривична пријава.
Бака Прасе којем је запаљен аутомобил у Београду на води, открио је како је позван на највећи УФЦ догађај у Америци, али да њему неће моћи да присуствује јер му је одбијен захтјев за визу.
Свијет
Иран гађао кабинет Нетанијахуа, судбина премијера непозната
Видно бијесан и изнервиран, испричао је шта се догодило на разговору који је имао у амбасади.
"Ево ја ћу да вам испричам како је текао разговор, значи добићу шећер од нервирања. Пазите сад ово, ја долазим тамо у амбасаду и улазим у просторију у којој се чека, прозову ме, дам отисак прста и чекам два сата као ментол. Прозове ме човјек и ја долазим на интервју и пита ме да ли идем први пут у Америку", започео је јутјубер причу.
Даље су му постављена основна питања о његовој запослености и примањима, а на крају је за јутјубера услиједио шок када је захтјев одбијен, како он сумња због кривичне пријаве која је поднијета против њега.
Бања Лука
Бањалучанима упућена молба: Почело прање улица у граду
"Питао ме је што идем и ја сам испричао да ме је позвала та фирма која организује УФЦ догађаје, а имао сам и позивно писмо. Ја му остављам папир и он га не узима и каже ми да сачекам. Послије ме је питао да ли сам запослен, колико зарађујем на шта сам рекао да је то од 10 до 20 милиона динара мјесечно. Није ме ни погледао, само ми је рекао да нисам квалификован за визу и вратио ми је пасош. Шта ја сада да радим, а кривична пријава је поднијета дан пред разговор за моју визу. Мени активно лијежу паре на рачун и ја радим", завршио је он.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму