Logo
Large banner

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

Извор:

Телеграф

02.03.2026

10:42

Коментари:

0
Дубаи
Фото: Pexels

Све више домаћих пјевачица посљедњих година одлучује да инвестирају у луксузне некретнине у Дубаију, граду који је постао омиљена дестинација познатих личности за куповину станова.

Ове инвестиције привлаче пажњу јавности, посебно сада, када је због актуелне безбједносне ситуације у Емиратима интересовање за познате личности које тамо посједују некретнине порасло.

Пјевачица Вања Мијатовић купила је стан у Дубаију, што је и она сама потврдила.

Извор близак пјевачици, истакао је једном приликом да је бирала добру локацију у луксузној згради, тачније близнакиње од по 50 спратова повезане мостом на самом врху. Мијатовићева је сада власница стана који се налази у згради са отвореним и затвореним базеном, сауном, неколико теретана и биоскопом.

katarina darko lazic

Сцена

Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Вања ускоро иде да обиђе стан, а платила је агента који ће све остало да рјешава. Она не планира за сада ту да борави кад оде у Дубаи, него жели да издаје стан који се, иначе, налази на 18. спрату и биће потпуно опремљен намјештајем и бијелом техником по преузимању – причао је извор, а онда је и она сама све потврдила:

"Истина је да сам купила стан, али не волим да причам о томе, то је купљено још пре две-три године. Свака вам част како сте сазнали, не зна много људи за то. О новцу свакако не бих говорила", рекла је Мијатовићева кратко.

Пјевачица Душица Грабовић тврди да је такође инвестирала у луксузну некретнину у Дубаију, а открила је да је купила стан вриједан 500.000 евра.

"Купила сам стан од пола милиона евра у Дубаију, служи ме робот 24 сата", рекла је недавно пјевачица.

Ања Бла

Сцена

Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

За пјевачицу Александру Младеновић такође се шушкало да планира куповину стана у Дубаију.

Она је открила да планира да га купи с намјером да га издаје и тако оствари додатни приход.

"Истина је да сам пикирала један стан у Дубаију и да ћу да га пазарим. Мени се допада зато што тамо има море, јер је лијепо и уживам, не може нико да ти нарушава мир и одмор, не можеш много наших људи да сретнеш тамо. Узимам стан због издавања, то је бизнис. Ако се појави неки добар даса у Дубаију, што да се не преселим. Немам никакве пороке и паметно улажем. Трудим се да моја породица буде задовољна и да ја будем задовољна. И моја кума Вања Мијатовић је тамо купила стан и то ми је била мотивација", објаснила је Александра Младеновић, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Dubai

Пјевачица

Дубаи вести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Сцена

Европа у шоку због српског представника на Евровизији: Лавина "запалила" мреже

4 ч

0
Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Сцена

Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

4 ч

0
Ухапшен син пјевачице Шер

Сцена

Ухапшен син пјевачице Шер

5 ч

0
Благој Георгијев са Мариом Луизом

Сцена

Бивши играч Звезде "заробљен" у Дубаију с атрактивном д‌јевојком

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

13

56

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

13

52

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

13

51

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner