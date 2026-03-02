Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

Извор:
Телеграф
02.03.2026
10:42
Све више домаћих пјевачица посљедњих година одлучује да инвестирају у луксузне некретнине у Дубаију, граду који је постао омиљена дестинација познатих личности за куповину станова.
Ове инвестиције привлаче пажњу јавности, посебно сада, када је због актуелне безбједносне ситуације у Емиратима интересовање за познате личности које тамо посједују некретнине порасло.
Пјевачица Вања Мијатовић купила је стан у Дубаију, што је и она сама потврдила.
Извор близак пјевачици, истакао је једном приликом да је бирала добру локацију у луксузној згради, тачније близнакиње од по 50 спратова повезане мостом на самом врху. Мијатовићева је сада власница стана који се налази у згради са отвореним и затвореним базеном, сауном, неколико теретана и биоскопом.
Вања ускоро иде да обиђе стан, а платила је агента који ће све остало да рјешава. Она не планира за сада ту да борави кад оде у Дубаи, него жели да издаје стан који се, иначе, налази на 18. спрату и биће потпуно опремљен намјештајем и бијелом техником по преузимању – причао је извор, а онда је и она сама све потврдила:
"Истина је да сам купила стан, али не волим да причам о томе, то је купљено још пре две-три године. Свака вам част како сте сазнали, не зна много људи за то. О новцу свакако не бих говорила", рекла је Мијатовићева кратко.
Пјевачица Душица Грабовић тврди да је такође инвестирала у луксузну некретнину у Дубаију, а открила је да је купила стан вриједан 500.000 евра.
"Купила сам стан од пола милиона евра у Дубаију, служи ме робот 24 сата", рекла је недавно пјевачица.
За пјевачицу Александру Младеновић такође се шушкало да планира куповину стана у Дубаију.
Она је открила да планира да га купи с намјером да га издаје и тако оствари додатни приход.
"Истина је да сам пикирала један стан у Дубаију и да ћу да га пазарим. Мени се допада зато што тамо има море, јер је лијепо и уживам, не може нико да ти нарушава мир и одмор, не можеш много наших људи да сретнеш тамо. Узимам стан због издавања, то је бизнис. Ако се појави неки добар даса у Дубаију, што да се не преселим. Немам никакве пороке и паметно улажем. Трудим се да моја породица буде задовољна и да ја будем задовољна. И моја кума Вања Мијатовић је тамо купила стан и то ми је била мотивација", објаснила је Александра Младеновић, преноси Телеграф.
