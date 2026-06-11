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Невјероватан призор из Јадрана: Изронила грдосија од 70 тона!

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:32

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велики кит сисар највећи у океанима и морима
Фото: Pexel/Victor Barbosa

Код оточића Блитвенице, југозападно од Жирја, јуче је забиљежен импресиван призор који је изненадио посматраче на мору – појавио се велики кит у пуној величини.

Ријеч је о великом киту (Balaenoptera physalus), познатом и као кит перајар, једној од највећих животиња на планети. Стручњаци истичу да је ова врста редован, али сезонски посјетилац Јадрана, нарочито у топлијем дијелу године.

Како је објаснио биолог и виши кустос у Хрватском природословном музеју Драшко Холцер, овај морски џин повремено улази у Јадранско море током прољећа и љета, пратећи богате изворе хране.

Велики кит (Balaenoptera physalus) припада породици браздастих китова и друга је највећа животиња на Земљи, одмах иза плавог кита. Одрасле јединке могу достићи дужину већу од 20 метара и тежину до 70 тона.

У Јадрану ова врста не живи стално, већ долази сезонски, најчешће у периоду обиља хране. Кључни разлог њиховог доласка је повећана концентрација планктона и крила, ситних морских организама, посебно у подручју Јабучке котлине и јужног Јадрана, преноси Морски.хр

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Тагови :

Кит

Јадранско море

оток Блитвенице

Море

Хрватска

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