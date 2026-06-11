Пленковић "примио к знању" пресуду Главашу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хрватски премијер Андреј Пленковић није хтио да коментарише пресуду Високог кривичног суда, који је Бранимира Главаша правоснажно осудио на седам година затвора због ратних злочина почињених над српским цивилима у Осјеку 1991. године.
Пленковић је рекао новинарима да је прочитао вијест, односно "примио к знању".
Високи кривични суд Хрватске правоснажно је осудио ратног команданта хрватских снага у Осијеку Бранимира Главаша на седам година затвора у случају "Селотејп" за ратне злочине над осијечким Србима 1991. године.
Осим Главаша, Гордана Гетош Магдић правоснажно је осуђена на четири године затвора због ратног злочина против цивилног становништва, а Динко Контић и Здравко Драгић на по три године.
Регион
Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора
Главаш је најавио наставак правне борбе и сматра да је ова пресуда показала да Високи кривични суд није потребан хрватском правосуђу.
Више хрватских удружења затражило је од предсједника Хрватске Зорана Милановића да Главашу одузме генералски чин и државна одликовања.
Милановић је Главашу вратио чин и одликовања, која му је одузео некадашњи хрватски предсједник Иво Јосиповић.
Кршећи одлуку Јосиповића, Милановић се тада позвао на одлуку Уставног суда из 2015. године, коју је, иначе, оспоравао Врховни суд Хрватске.
/СРНА/
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
13 ч0
Најновије
12
49
12
45
12
44
12
36
12
34
Тренутно на програму