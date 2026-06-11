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Пленковић "примио к знању" пресуду Главашу

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:56

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Пленковић "примио к знању" пресуду Главашу
Фото: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Хрватски премијер Андреј Пленковић није хтио да коментарише пресуду Високог кривичног суда, који је Бранимира Главаша правоснажно осудио на седам година затвора због ратних злочина почињених над српским цивилима у Осјеку 1991. године.

Пленковић је рекао новинарима да је прочитао вијест, односно "примио к знању".

Високи кривични суд Хрватске правоснажно је осудио ратног команданта хрватских снага у Осијеку Бранимира Главаша на седам година затвора у случају "Селотејп" за ратне злочине над осијечким Србима 1991. године.

Осим Главаша, Гордана Гетош Магдић правоснажно је осуђена на четири године затвора због ратног злочина против цивилног становништва, а Динко Контић и Здравко Драгић на по три године.

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Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора

Главаш је најавио наставак правне борбе и сматра да је ова пресуда показала да Високи кривични суд није потребан хрватском правосуђу.

Више хрватских удружења затражило је од предсједника Хрватске Зорана Милановића да Главашу одузме генералски чин и државна одликовања.

Милановић је Главашу вратио чин и одликовања, која му је одузео некадашњи хрватски предсједник Иво Јосиповић.

Кршећи одлуку Јосиповића, Милановић се тада позвао на одлуку Уставног суда из 2015. године, коју је, иначе, оспоравао Врховни суд Хрватске.

/СРНА/

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Андреј Пленковић

Бранимир Главаш осуђен

пресуда

Хрватска

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