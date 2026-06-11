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У Подгорици ухапшене двије малољетнице због сумње да су злостављале вршњакињу

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:05

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Полиција је у Подгорици ухапсила двије малољетнице старости 15 и 14 година због сумње да су извршиле кривично дјело злостављање на штету једне малољетне женске особе. Сумња се да су јој у близини основне школе задале више удараца у предјелу главе, док су двије друге малољетнице догађај снимале телефоном.

Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, сумња се да су малољетнице 8. јуна 2026. године, у близини једне основне школе у Подгорици, физички напале оштећену и према њој се опходиле на начин којим се вријеђа људско достојанство, након чега су јој задале више удараца у предјелу главе.

Догађај су, како се наводи, мобилним телефоном снимале још двије малољетнице, старости 13 и 15 година. Полиција је од њих прикупила обавјештења, док је, како наводе, телефон кориштен за снимање привремено одузет.

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Након прикупљених обавјештења од више особа, са случајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици, који је, према тврдњама, наложио да се двије осумњичене малољетнице ухапсе због сумње да су извршиле кривично дјело злостављање.

"Надлежни тужилац ће се накнадно изјаснити о евентуалној правној квалификацији дјела у односу на двије малољетнице које су снимале догађај", закључили су у саопштењу.

(Курир)

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Тагови :

Црна Гора

хапшење

малољетници

физички напад

Злостављање дјеце

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