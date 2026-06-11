У Подгорици ухапшене двије малољетнице због сумње да су злостављале вршњакињу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција је у Подгорици ухапсила двије малољетнице старости 15 и 14 година због сумње да су извршиле кривично дјело злостављање на штету једне малољетне женске особе. Сумња се да су јој у близини основне школе задале више удараца у предјелу главе, док су двије друге малољетнице догађај снимале телефоном.
Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, сумња се да су малољетнице 8. јуна 2026. године, у близини једне основне школе у Подгорици, физички напале оштећену и према њој се опходиле на начин којим се вријеђа људско достојанство, након чега су јој задале више удараца у предјелу главе.
Догађај су, како се наводи, мобилним телефоном снимале још двије малољетнице, старости 13 и 15 година. Полиција је од њих прикупила обавјештења, док је, како наводе, телефон кориштен за снимање привремено одузет.
Друштво
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити
Након прикупљених обавјештења од више особа, са случајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици, који је, према тврдњама, наложио да се двије осумњичене малољетнице ухапсе због сумње да су извршиле кривично дјело злостављање.
"Надлежни тужилац ће се накнадно изјаснити о евентуалној правној квалификацији дјела у односу на двије малољетнице које су снимале догађај", закључили су у саопштењу.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
10 ч0
Свијет
10 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Фудбал
10 ч0
Најновије
09
04
09
00
08
56
08
52
08
45
Тренутно на програму