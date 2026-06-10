Велики пожар у Хрватској, све хитне службе на терену

Аутор:АТВ
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У Светом Крижу Зачретју, тачније у Пустодолу Зачретском, избио је велики пожар који се брзо проширио.
Како је потврдила Полицијска управа крапинско-загорска, дојава о пожару стигла је у 16.22 часа. Репортер „Загорје.кома“ потврдио је да је ријеч о пожару великих размјера, пише портал Zagorje.com.
На терену су ватрогасци Загорске јавне ватрогасне јединице Забок са неколико возила и још се боре са ватром, а гашење им отежава јак вјетар. Из минута у минут стиже све више ватрогасаца.
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Ријеч је о фирми „Просторија“, која се бави дизајном и израдом намјештаја.
У овом тренутку није познато више детаља, односно да ли има повријеђених особа, али је на мјесто пожара нешто раније стигла и Хитна помоћ, пише „Загорје.ком“. Незванично, пожар је кренуо од мале надстрешнице, гдје се, како наводе, налази велика количина отпада од спужве.
Начелник Светог Крижа Зачретја Марко Кос рекао је за „Загорје интернешенел“, а преноси „Данас.хр“, да је стање веома лоше.
„Није добро. Матична зграда је практично готова, ватрогасци се труде, али стање је веома лоше“, рекао је Кос и додао да је гасни систем затворен из предострожности, с обзиром на то да фабрика има гасну сушару.
Командир Загорске јавне ватрогасне јединице Забок Дражен Синковић рекао је за „Загорје“ да се пожар гаси и водом и пјеном, те да се на пожаришту налази око 70 ватрогасаца. Додао је да нема повријеђених, као ни опасности од ширења пожара на друге фирме или насељено подручје.
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„Свједочимо пожару фирме ’Просторија’, гдје су захваћене хале у којима се производе намјештај и мадраци, као и све остало што се налази у производњи. Нажалост, пожар је великог обима.
Дојава о пожару стигла је у 16.22 часа. Аутоматски су упућене све снаге које су се од првог тренутка могле активирати, односно Загорска јавна ватрогасна јединица и Добровољно ватрогасно друштво Свети Криж Зачретје, а у приправност су стављени Добровољно ватрогасно друштво Забок и Јавна ватрогасна јединица Крапина. Доласком прве екипе подигнуте су све снаге које су тренутно на располагању и које су довољне да се овај пожар покуша ставити под контролу.
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Ватрогасци се у овом тренутку боре да се пожар не прошири на задњу халу. Топлота је велика, као и горива енергија, тако да се надамо да ћемо успјети да зауставимо пожар и спријечимо да се прошири на оно што је остало од фирме ’Просторија’“, рекао је Синковић.
Предсједник Ватрогасне заједнице Крапинско-загорске жупаније Стјепан Скулибер рекао је да се ситуација полако ставља под контролу.
„Велики дио је захваћен пожаром, али су ватрогасци заиста надљудским напорима успјели да зауставе ширење на даљи дио објекта. Мислимо да смо тренутно зауставили пожар у тим габаритима. Далеко је то још од самог гашења и локализације пожара, али засигурно сада држимо ситуацију под контролом и вјерујем да више неће бити могућности ширења пожара.
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Ту имамо око 75 оперативних ватрогасаца, обје јавне ватрогасне јединице, пет добровољних ватрогасних друштава, 15 до 16 ватрогасних возила и ауто-цистерне. Дакле, подигли смо највеће снаге које тренутно имамо. У комуникацији сам и са главним ватрогасним командиром. Одговорили смо пуним снагама на овај пожар и мислим да смо успјешно одговорили, да смо успјели да га зауставимо у габаритима у којима смо могли. Штета је велика, огромна, али смо одговорили онако како смо најбоље могли, а мислим да је то веома добро“, рекао је Скулибер, пише „Загорје“.
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