Требиње иде у ново задужење за наставак изградње гимназије

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Да би Храм науке и знања, нова зграда требињске Гимназија коначно била завршена, град на југу иде у ново кредитно задужење, од 5 милиона км. Према процјенама градских власти, за наставак радова на овом недовршеном здању потребно је око 8 милиона км.
4 ће бити обезбијеђена из овога кредита, док је другу половину дала Влада Српске. А колико ће новца бити заиста потребно показаће тендерска процедура.
"То су процјене. Чињеница је да ће тендерска процедура да каже јасније резултате и данас смо коментарисали да ли ће бити понуда и за 4 или 5 милиона, то ми прижељкујемо. Али извођачи који буду предали понуде конкретније ће рећи да ли смо реални. Ништа није урађено осим преграђивања, грубих радова и нешто што је било неопходно што се тиче развода", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Преостали милион из овога кредита иде за спортску, комуналну и путну инфраструктуру те експропријацију земљишта за Ново Требиње.
"Што се тиче спортске инфраструктуре мислило се на стадион Леотар да се изврши замјена подлоге и система за наводњавање, то је предуслов да се одигра Премијер лига. За експропријацију земљишта мисли се на пројекат Ново Требиње, саобраћајнице и са дио источне заобилазнице", рекао је Синиша Вучуревић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције града Требиња.
У опозиционим редовима немају ништа против улагања у образовање, али су против кредитног задужења.
"Дјеца имају солидне услове. Министарство и град ће учествовати у реконструкцији котловнице која је била проблематична у Центру средњих школа. То ће бити ријешено. Не видим разлог хитности ове сједнице. 7 година та зграда стоји тамо незавршена", рекла је Дајана Милишић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Требиња.
Камен темељац за зграду гимназије постављен је у августу 2019. године и требало је да буде поклон инвеститора Родољуба Драшковића граду на југу. Радови су стали због трзавица на релацији херцеговачки кнез и градске управе, па је Драшковић прије пар мјесеци недовршени објекат у потпуности предао граду Требињу, без накнаде. Процјене градских челника су да би наставак радова требало да почне на јесен ове године.
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