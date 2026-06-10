Logo

Требиње иде у ново задужење за наставак изградње гимназије

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
10.06.2026 19:26

Коментари:

1
Скупштина Требиње
Фото: ATV

Да би Храм науке и знања, нова зграда требињске Гимназија коначно била завршена, град на југу иде у ново кредитно задужење, од 5 милиона км. Према процјенама градских власти, за наставак радова на овом недовршеном здању потребно је око 8 милиона км.

4 ће бити обезбијеђена из овога кредита, док је другу половину дала Влада Српске. А колико ће новца бити заиста потребно показаће тендерска процедура.

"То су процјене. Чињеница је да ће тендерска процедура да каже јасније резултате и данас смо коментарисали да ли ће бити понуда и за 4 или 5 милиона, то ми прижељкујемо. Али извођачи који буду предали понуде конкретније ће рећи да ли смо реални. Ништа није урађено осим преграђивања, грубих радова и нешто што је било неопходно што се тиче развода", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Преостали милион из овога кредита иде за спортску, комуналну и путну инфраструктуру те експропријацију земљишта за Ново Требиње.

"Што се тиче спортске инфраструктуре мислило се на стадион Леотар да се изврши замјена подлоге и система за наводњавање, то је предуслов да се одигра Премијер лига. За експропријацију земљишта мисли се на пројекат Ново Требиње, саобраћајнице и са дио источне заобилазнице", рекао је Синиша Вучуревић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције града Требиња.

У опозиционим редовима немају ништа против улагања у образовање, али су против кредитног задужења.

"Дјеца имају солидне услове. Министарство и град ће учествовати у реконструкцији котловнице која је била проблематична у Центру средњих школа. То ће бити ријешено. Не видим разлог хитности ове сједнице. 7 година та зграда стоји тамо незавршена", рекла је Дајана Милишић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Требиња.

Камен темељац за зграду гимназије постављен је у августу 2019. године и требало је да буде поклон инвеститора Родољуба Драшковића граду на југу. Радови су стали због трзавица на релацији херцеговачки кнез и градске управе, па је Драшковић прије пар мјесеци недовршени објекат у потпуности предао граду Требињу, без накнаде. Процјене градских челника су да би наставак радова требало да почне на јесен ове године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

гимназија

Влада Републике Српске

Коментари (1)

Више из рубрике

"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама

Градови и општине

"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама

5 ч

0
Модерна опрема за извођење наставе из информатике стигла је у Основну школу "Веселин Маслеша" у Фочи. Рачунарска опрема обезбијеђена је кроз пројекат "Боље школе, боља будућност", који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске.

Градови и општине

"Боље школе, боља будућност": Осам нових рачунара за ОШ "Веселин Маслеша"

6 ч

0
Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.

Градови и општине

Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

7 ч

0
Далековод, Бијељина

Градови и општине

Електро-Бијељина: У петак без струје 5.800 корисника

8 ч

0

  • Најновије

20

30

Драма код Бањалуке: Рањен дјечак!

20

14

Путин оптужио Запад: "Противници Русије изводе терористичке нападе на дјецу"

20

09

Србија сазнала ривале на Свјетском првенству!

20

06

Медицинска сестра тврдила да је вакцинисала Тонија Цетинског: „Сама сам себи уништила живот“

19

47

Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима