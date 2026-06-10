"Боље школе, боља будућност": Осам нових рачунара за ОШ "Веселин Маслеша"

Аутор:АТВ
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Модерна опрема за извођење наставе из информатике стигла је у Основну школу "Веселин Маслеша" у Фочи. Рачунарска опрема обезбијеђена је кроз пројекат "Боље школе, боља будућност", који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске.
Нова рачунарска опрема, пројектор и платно изузетно ће користити ученицима. „ова опрема це нам значити много и помоћи на часовима. Ја највише волим да рјешавам задатке из бројевног система“, рекао је ученик осмог разреда Михајло Живановић.
"Нови рачунари ће нам донијети нове побједе. Информатика је свима један од омиљених предмета", додала је ученица осмог разреда Ива Милић.
Постојећа рачунарска опрема у информатичком кабинету Основне школе "Веселин Маслеша" стара је 15 година. И поред тога, ученици је још увијек користе, а додатних осам рачунара олакшаће рад на часовима информатике, јер ће сваки ученик имати рачунар на којем ће радити, те га неће морати дијелити са другима, каже наставница информатике Далиборка Калајџић: "Из дана у дан имамо све већи број ученика у нашој школи, тако да нам је постојећи број рачунара постао недовољан. Ученици ће сада имати прилику да свако ради за својим рачунаром, што представља велику предност у настави информатике. Нови програми и бржи приступ интернету омогућиће ефикаснији рад, а самим тим и боље резултате наших ученика. Ученици су веома заинтересовани за информатику, нарочито за програмирање у осмом и деветом разреду, јер се и такмичења из основа информатике заснивају управо на програмирању. Ученици радо програмирају, воле да долазе на те часове и постижу запажене резултате", рекла је Калајџићева.
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Нова опрема значајно ће олакшати рад и наставницима, истиче директор Основне школе "Веселин Маслеша" Владимир Ивановић: "Сигурно ће нам много значити, с обзиром на то да је постојећа опрема застарјела и да нам недостаје одређен број рачунара.Ова опрема омогућиће наставницима да што квалитетније реализују наставне планове и програме. Наша школа је и раније имала изузетне ученике из информатике, као и из других предмета. Учествујемо на такмичењима на свим нивоима и остварујемо запажене резултате", истакао је Ивановић.
Осам нових рачунара, пројектор и платно за пројектор обезбијеђени су кроз пројекат "Боље школе, боља будућност". Улагање у образовање најважнија је инвестиција у будућност Републике Српске, каже градоначелник Фоче Милан Вукадиновић: "Сигуран сам да ова дјеца, њихови наставници и ова школа заслужују да имају модеран информатички кабинет. Веома нам је стало да се наша дјеца информатички образују и додатно описмењују у области информационих технологија. Увјерен сам да ће на овај начин добити савремен кабинет у којем ће моћи да се даље образују, али и да постижу значајне резултате на бројним такмичењима. Чуо сам да су ученици веома талентовани и да остварују заиста запажене резултате на свим нивоима такмичења", каже Вукадновић.
"Боље школе за бољу будућност" је стратешки корак ка већој дигитализацији и модернизацији образовног система, којим је обухваћено 27 основних и средњих школа у Републици Српској.
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