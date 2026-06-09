Скуп представника скупштина локалних заједница на Јахорини

Аутор:АТВ
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Сајт Источног Дрвара нећете наћи на гуглу. У овој малој општини живи око 200 људи, а становништво се за битне информције лако распита.
Општина Источни Дрвар је иначе мала локална заједница и све информације које су у току су доступне, пошто смо ми везани једни за друге су доступне сваком појединцу", рекао је Милутин Шкрбић, предсједник СО Источни Дрвар.
До сада нису имали особу која би могла да води сајт, али предсједник скупштине каже, ускоро би и они требали да ухвате корак са временом.
"Тренутно се ради нешто у том правцу, раније нисмо имали из објективних разлога", рекао је Милутин Шкрбић, предсједник СО Источни Дрвар.
Већи град, већи проблеми.Скупштина највеће локалне заједнице, града Бањалука на вријеме објављује материјале за засједања, но кажу, проблем им је да дођу до података важних за функционисање града.
"Доступни су одмах након одржавања сједнице колегија који је обично десет дана прије Скупштине. Објављујем их на сајту. Доступни су јавности. Немамо проблем са тим.Ми немамо информације о консолидованим извјештајима о извршењу буџета задњих неколико година, да морамо да притиснемо градоначелника медијски и на сваки други начин да нам достави извјештаје о раду. У буџету добијемо податак да ћемо извршити санацију 30 КМ неког пута не знамо ког", рекао је Љубо Нинковић, предсједник СГ Бањалука
Невладине организације годинама уназад упозоравају на проблем транспарентности нижих нивоа власти. Ресорна министарка каже, статистику немају, али раде са општинама и градовима на унапријеђењу рада.
"Подсјетићу вас на Европску повељу о самосталности локалне самоуправе, а то значи да су локалне самоуправе самосталне у свом раду. С друге стране споменућу низ пројеката који се реализују у локалним заједницама управо уз подршку Савеза општина и градова Републике Српске, јер Савез општина и градова Републике Српске је стратешки партнер и Владе Републике Српске, а самим тим и Министарства управе и локалне самоуправе", рекао је Сенка Јујић, министар управе и локалне самоправе Републике Српске
Форум предсједника скупштина јединица локалне самоуправе у Републици Српској организован је уз помоћ Савјета Европе кроз пројекат „Унапређење дијалога, иновирања демократије и људских права на локалном нивоу у БиХ.”
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