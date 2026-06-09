Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

Аутор:АТВ
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Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић свечано је данас отворио реконструисан и потпуно модернизован хируршки блок у брчанској болници.
Милић је оцијенио да је ријеч о једном од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у области локалног здравства, преноси Срна.
Он је рекао да је реализацијом овог пројекта створен савремен и функционалан простор опремљен по највишим медицинским и техничким стандардима, чиме ће бити обезбијеђена квалитетнија здравствена услуга за грађане, али и знатно бољи услови рада за медицинско особље.
Шеф Одјељења за здравство и остале услуге у Влади Брчко дистрикта Зоран Булатовић поручио је да се модернизација здравственог система наставља, те да се већ почетком наредне године очекује реконструкција Одјељења педијатрије, док се упоредо ради на обнови сале за рендген и набавци нове медицинске опреме.
Директор болнице Живан Николић нагласио је да обједињавање свих хируршких капацитета на једном мјесту прекида трогодишњи период у којем су пацијенти били смјештени на више етажа, што ће љекарима и техничарима омогућити ефикаснији рад, бољи надзор и квалитетнију његу болесника.
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