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Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

Аутор:

АТВ
09.06.2026 16:42

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модернизација просторија болница Брчко
Фото: Srna

Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић свечано је данас отворио реконструисан и потпуно модернизован хируршки блок у брчанској болници.

Милић је оцијенио да је ријеч о једном од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у области локалног здравства, преноси Срна.

Он је рекао да је реализацијом овог пројекта створен савремен и функционалан простор опремљен по највишим медицинским и техничким стандардима, чиме ће бити обезбијеђена квалитетнија здравствена услуга за грађане, али и знатно бољи услови рада за медицинско особље.

Шеф Одјељења за здравство и остале услуге у Влади Брчко дистрикта Зоран Булатовић поручио је да се модернизација здравственог система наставља, те да се већ почетком наредне године очекује реконструкција Одјељења педијатрије, док се упоредо ради на обнови сале за рендген и набавци нове медицинске опреме.

Директор болнице Живан Николић нагласио је да обједињавање свих хируршких капацитета на једном мјесту прекида трогодишњи период у којем су пацијенти били смјештени на више етажа, што ће љекарима и техничарима омогућити ефикаснији рад, бољи надзор и квалитетнију његу болесника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Брчко

болница

љекари

Синиша Милић

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