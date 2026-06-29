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Гори у БиХ: Велики пожар захватио 20 хектара

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 22:38

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Пожар код Посушја
Фото: Цивилна заштита

Велики пожар избио је у мјесту Оштрц у општини Посушје, а на неприступачном терену гори око 20 хектара густе борове шуме, траве и ниског растиња.

Ове информације потврдио је командир Управе цивилне заштите Западнохерцеговачког кантона Драго Мартиновић.

У гашењу шумског пожара, који се протеже сјеверозападно од језера Трибистово према Томиславграду, послије подне су учествовали и ер трактори.

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"Вечерас ће ватру гасити ватрогасци, а сутра ћемо тражити помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ", рекао је Мартиновић, преносе федерални медији.

Према његовим ријечима, очекује се да ће у гашењу сутра поново учествовати ер трактори са аеродрома Мостар.

На терену су ватрогасци Професионалне ватрогасне јединице Посушје уз помоћ Добровољног ватрогасног друштва Ракитно.

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Ватрогасне екипе остају на терену, а више информација о размјерама пожара и стању на пожаришту очекује се након нових процјена надлежних служби, преноси "Срна".

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Тагови :

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Ватрогасци

Посушје

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