Гори у БиХ: Велики пожар захватио 20 хектара

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је у мјесту Оштрц у општини Посушје, а на неприступачном терену гори око 20 хектара густе борове шуме, траве и ниског растиња.
Ове информације потврдио је командир Управе цивилне заштите Западнохерцеговачког кантона Драго Мартиновић.
У гашењу шумског пожара, који се протеже сјеверозападно од језера Трибистово према Томиславграду, послије подне су учествовали и ер трактори.
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"Вечерас ће ватру гасити ватрогасци, а сутра ћемо тражити помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ", рекао је Мартиновић, преносе федерални медији.
Према његовим ријечима, очекује се да ће у гашењу сутра поново учествовати ер трактори са аеродрома Мостар.
На терену су ватрогасци Професионалне ватрогасне јединице Посушје уз помоћ Добровољног ватрогасног друштва Ракитно.
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Ватрогасне екипе остају на терену, а више информација о размјерама пожара и стању на пожаришту очекује се након нових процјена надлежних служби, преноси "Срна".
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