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Локализован пожар у Грмљанима, прати се ситуација

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:05

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Фото: ATV

Локализован је пожар у доњем дијелу села Грмљани код Требиња, рекао је Срни командир Територијалне-ватрогасне јединице Требиње Дејан Кашиковић.

Кашиковић је рекао да је пожар у овом дијелу села смањен на минимум, што не значи да се не може активирати у сваком моменту.

"Ватрогасно-спасилачка јединица Требиња константно врши надзор, тренутно смо у Грмљанима, у горњем и доњем дијелу села, пратимо ту ситуацију, као и према селу Рапти и ту постоји жариште", рекао је Кашиковић.

Он је захвалио мјештанима села на помоћи у гашењу пожару и што су одговорили на апел ватрогасаца.

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Тагови :

Требиње

пожар

Ватрогасци

ватра

локализован пожар

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