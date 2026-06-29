Локализован пожар у Грмљанима, прати се ситуација

Аутор:АТВ редакција
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Локализован је пожар у доњем дијелу села Грмљани код Требиња, рекао је Срни командир Територијалне-ватрогасне јединице Требиње Дејан Кашиковић.
Кашиковић је рекао да је пожар у овом дијелу села смањен на минимум, што не значи да се не може активирати у сваком моменту.
"Ватрогасно-спасилачка јединица Требиња константно врши надзор, тренутно смо у Грмљанима, у горњем и доњем дијелу села, пратимо ту ситуацију, као и према селу Рапти и ту постоји жариште", рекао је Кашиковић.
Он је захвалио мјештанима села на помоћи у гашењу пожару и што су одговорили на апел ватрогасаца.
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